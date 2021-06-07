Веет счастьем: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой

Катя и Юрий запечатлены на зеленой лужайке своего участка. Одной рукой они обнимают друг друга, а другими трогательно держатся за руки.

При этом супруги одеты в похожем стиле - оба в белоснежных нарядах и солнцезащитных очках. Осадчая выбрала платье-рубашку средней длины с поясом - к слову, из собственной коллекции в коллаборации с Андре Таном. Дополнила лук ведущая белыми балетками, а волосы собрала в хвост.

Горбунов же отдал предпочтение шортам с рубашкой и кроссовкам.

"Щаслива неділя", - подписал атмосферный кадр ведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой расслабленный выходной (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В своем аккаунте Катя тоже поделилась снимком, на котором будто бы идет на камеру.

"Впевненою ходою крокуємо в літо, літо назустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка в вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з Андре Таном, пасує на будь-які зміни фігури", - прокомментировала теледива.

Беременная Катя Осадчая восхитила стильным образом в белом платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети не пожалели для пары теплых слов в комментариях.