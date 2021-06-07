Віє щастям: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною

Катя і Юрій зображені на зеленій галявині своєї ділянки. Однією рукою вони обіймають один одного, а іншими зворушливо тримаються за руки.

При цьому подружжя одягнене в схожому стилі - обидва в білосніжних нарядах і сонцезахисних окулярах. Осадча обрала сукню-сорочку середньої довжини з поясом - до слова, з власної колекції в колаборації з Андре Таном. Доповнила лук ведуча білими балетками, а волосся зібрала в хвіст.

Горбунов же віддав перевагу шортам з сорочкою і кросівкам.

"Щаслива неділя", - підписав атмосферний кадр ведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали свій розслаблений вихідний (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У своєму акаунті Катя теж поділилася знімком, на якому нібито йде на камеру.

"Впевненою ходою крокуємо в літо, літо назустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка в вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з Андре Таном, пасує на будь-які зміни фігури", - прокоментувала теледіва.

Вагітна Катя Осадча захопила стильним образом у білій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі не пошкодували для пари теплих слів в коментарях.