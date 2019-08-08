Вдохновленная Вика из НеАгелов сверкнула стройными ножками на морском берегу

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица вдохновила эмоциональной речью о красотах Украины

Вика из группы НеАнгелы решила не ехать в отпуск за границу, а отдохнуть в Одессе. Певица делилась яркими и красочными фото. Сделанными на популярном украинском курорте и восхищала своими идеальными формаи и бронзовым загаром. Девушка не могла сдержать восторг от того, в родной стране есть живописныеи удивительные места, которые поражают своей красотой и зрелищностью. Именно об этом она написала эмоциональный пост в Instagram.

Вика позировала на фоне морского пейзажа. Она предстала перед поклонниками в расслабленном повседневном образе – джинсовых шортах с высокой посадкой, футболке с изображением Микки Мауса и рубашке, которую набросил на верх. В руках Вика держала небольшой игрушечный самолетик.

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я не знаю, как Вам передать это состояние... Море меня заряжает, сама атмосфера города потрясающая! Мы живем на такой благодатной земле, которая богата пейзажами. Скоро нам предстоит отправиться в большой тур по Украине", – пообещала она.

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники обратили в первую очередь внимание не на открывающиеся взору морские пейзажи, а на красоту позирующей на их фоне певицы, а также сообщили, что с нетерпением ждут встречи на концертах.

Настільки Ви позитивна, світла, гарна! Дякую!

Ви в чудовій формі!

Крутая!

Віка, ти просто чудо гарнюня

Красивая

Скриншот комментариев

Ранее Вика из группы НеАнгелы показала точеную фигуру у бассейна. Она позировала на территории одного из киевских пляжных комплексов.

Также Вика из НеАнгелов продемонстрировала "дачные будни" . Она провела время в деревне под родным Харьковом.