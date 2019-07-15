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Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 18:31
Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика, как обычно, поделилась глубокими рассуждениями о творчестве

Вика Смеюха продолжает делиться яркими моментами своей творческой командировки. Отметим, что на данный момент поп-группа НеАнгелы колесит по всей Украине с выступлениями. Всего пару дней назад Вика и Слава Каминская были в Святогорске Донецкой области. И вот, девушки уже в Ужгороде! О чем поспешила сообщить Смеюха.

Так, на своей instagram-страничке Вика опубликовала серию новых фото их тура. При этом на одном из снимков украинская певица позирует закутанной в одно только белоснежное одеяло! Скорее всего, фото было сделано утром. Вика вышла на балкон отельного номера, чтобы сфотографироваться на фоне восхитительного зеленого пейзажа. В геометках указано, что снимок был сделан в Ужгороде.

Более того, свое новое фото Вика сопроводила глубокими мыслями.

"Творческий человек приходит в мир и увеличивает красоту мира. Он вносит нечто от неизвестного в мир известного, кто помогает Богу что-то произнести... Настоящие творцы прекрасно знают, что они были только инструментами, они были проводниками...." – пишет Вика Смеюха.

Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью

Вика из НеАнгелов в Ужгороде (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники Виктории также поспешили оставить свои восторженные комментарии:

  • "Ой, как красиво, Вика, написала, твори, Викуль, а мы оценим!"
  • "Очень мудро и красиво!"
  • "Ты творческий человек,и ты приносишь нечто большее чем красоту в этот мир"
  • "Ну вы и перемещаетесь - то в Славяногорске, то в Ужгороде. Вас хоть родные видят))))"
  • "Очаровательная и прекрасная"
  • "Ты классная, приятно видеть твою улыбку"

Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростьюВика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростьюВика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Отметим, что до этого Вика показывала другое фото, сделанное по пути в Ужгород. Снимок был сделан в Ивано-Франковске!

"Наш гастрольный график настолько разнообразен и непредсказуем. Ещё вчера мы были в Донецкой области, сегодня в Карпатах. И проехали свыше 1000 км за день. Что мне помогает привести себя в норму? Крепкий сон и свежий воздух. А в горах он прямо усыпляет и расслабляет", - подписала тогда фото Смеюха.

Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью

Вика Смеюха в Ивано-Франковске (фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой. 

Также до этого Смеюха показала свой жаркий отдых в Одессе. Исполнительница, как обычно, сменила несколько пляжных образов.

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Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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