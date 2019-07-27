Вика из НеАнгелов показала свои "дачные будни" на красочных фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка отдыхает на родительской даче под Харьковом

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на отдых - что примечательно, не на морской курорт за границей, а в деревню. Артистка отлично проводит время в местах детства - на даче своих родителей под Харьковом. Она наслаждается прогулками на природе и общением с местной фауной - так, ранее певица позабавила поклонников веселой фотосессией в купальнике в компании кур и петуха.

На новых кадрах Вика показала живописные окрестности, для прогулки по которым она выбрала удобный и стильный спортивный костюм синего цвета с белой полосой. Как призналась девушка, она очень любит удобную одежду.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов(instagram.com/vikanablack)

Артистка в компании племяшки и собаки погуляла по берегу водохранилища, а также сделала эффектный снимок на закате.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов(instagram.com/vikanablack)

"Покажу вам свои дачные будни! Ознакомившись с комментариями в предыдущем посте, была приятно удивлена, что многие знают Липцы! Мы уже в городе, но место детства всегда в душе! P.S. К слову очень люблю комфортную и удобную повседневную одежду, и у меня много костюмчиков", - поделилась Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов(instagram.com/vikanablack)

Подписчики отметили живописные пейзажи на кадрах, а также расслабленный внешний вид Виктории. Не обошлось и без комплиментов ее повседневному наряду.

Який класний костюмчик - теж такий хочу!

Просто шикарна, ти найкраща а де це ти красотка?

Красавица!

Сколько зелени Какая красивая природа И огромное водохранилище И это все у нас на Харьковщине? Класс

Красота в простоте. Вы прекрасны

Виктория, вы идеальны

Ты такая красивая девушка, класс, такая простая

Твоя улыбка твои глаза, не посмотреть на них нельзя

Обожаю Викуську!!!

хорошие места, красиво вокруг

Ви дуже гарна без фільтрів)))

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила сеть естественной красотой и мудрыми словами.

Ранее Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой.