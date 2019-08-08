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Натхненна Віка з НеАгелов блиснула стрункими ніжками на морському березі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 17:56
Натхненна Віка з НеАгелов блиснула стрункими ніжками на морському березі
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка надихнула емоційною промовою про красу України

Віка з гурту НеАнгели вирішила не їхати у відпустку за кордон, а відпочити в Одесі. Співачка ділилась яскравими і барвистими фото. Зробленими на популярному українському курорті і захоплювала своїми ідеальними формаи і бронзовою засмагою. Дівчина не могла стримати захоплення від того, в рідній країні є живописныеи дивовижні місця, які вражають своєю красою і привабливістю. Саме про це вона написала емоційний пост в Instagram.

Віка позувала на фоні морського пейзажу. Вона постала перед шанувальниками у розслабленому повсякденному образі – джинсових шортах з високою посадкою, футболці з зображенням Міккі Мауса і сорочці, яку накинув на верх. У руках дівчина тримала невеликий іграшковий літачок.

Натхненна Віка з НеАгелов блиснула стрункими ніжками на морському березі

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я не знаю, як Вам передати цей стан... Море мене заряджає, сама атмосфера міста приголомшлива! Ми живемо на такій благодатній землі, яка багата пейзажами. Скоро нам належить відправитися у великий тур по Україні", – пообіцяла вона.

 

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники звернули насамперед увагу не на морські пейзажі, а на красу співачки, що позує на їх фоні, а також повідомили, що з нетерпінням чекають зустрічі на концертах.

  • Настільки Ві позитивна, світла, гарна! Дякую!
  • Ви в чудовій формі!
  • Крута!
  • Віка, ти просто чудо гарнюня
  • Красива
 

Скріншот коментарів

Раніше Віка з групи НеАнгели показала струнку фігуру біля басейну. Вона позувала на території одного з київських пляжних комплексів.

Віка з Неангелів продемонструвала "дачні будні" . Вона провела час у селі під рідним Харковом.

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