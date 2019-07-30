ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Супермоделька": Вика из НеАнгелов впечатлила фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 10:57
"Супермоделька": Вика из НеАнгелов впечатлила фигурой в купальнике
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка отдыхает на пляже в Киеве

Очаровательная Виктория из группы НеАнгелы продолжает показывать поклонникам, как она проводит это лето. После расслабленного отдыха на природе на родительской даче под Харьковом девушка вернулась в Киев, где решила воспользоваться вернувшейся теплой погодой и отправилась позагорать на один из пляжных комплексов столицы.

На своей странице в Instagram певица поделилась горячим кадром, на котором она лежит на шезлонге в черно-розовом купальнике. Вика приняла соблазнительную позу, демонстрируя во всей красе свою точеную фигуру и длинные ножки.

"Что бы я ни делала, не идут дела.... Видно в понедельник меня мама родила", - шутливо прокомментировала артистка.

&quot;Супермоделька&quot;: Вика из НеАнгелов впечатлила фигурой в купальнике

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Восхищенные фолловеры поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь фигурой Виктории.

  • Супермоделька Віка, обожнюю
  • Вика, ваша фигура шикарная
  • Шикарная уххххх... 
  • Прекрасна
  • Потрясающая
  • Вика , Вы такая классная, открыла для себя песню "Горький шоколад" слушаю на повторе бесконечно
  • Русалка
  • Волшебная
  • Богиня! Однозначно!!!

&quot;Супермоделька&quot;: Вика из НеАнгелов впечатлила фигурой в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов показала свои "дачные будни" на красочных фото. Певица отдохнула в деревне под Харьковом.

Ранее Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила сеть естественной красотой и мудрыми словами.

Также Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой. 

Вика из НеАнгелов показала свои "дачные будни" на красочных фото Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на "дачных" фото
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелыфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь