"Уже слишком, верните прежние формы": Слава из НеАнгелов напугала чрезмерной худобой

Слава Каминская

Не все поклонники оценили похудение Славы

Слава Каминская в последнее время все чаще рассказывает поклонникам, какие новые диеты пробует. К примеру, не так давно Слава похвасталась результатом так называемого интервального голодания. Солистка поп-группы НеАнгелы в купальнике во всей красе показала прелести своей роскошной подтянутой фигуры.

А не так давно Каминская вместе со своим супругом (известным пластическим хирургом) улетела в США, устроив себе тем самым долгожданный отдых. Слава показывает различные фото и видео: у океана, в бассейне, в парке аттракционов и т.д. Но также певица не забывает баловать поклонников "классикой" – фото в стильных образах.

На одном из последних снимков Слава Каминская демонстрирует стильный выход в красном костюме с мини-шортами. Кстати, total red в этом сезоне – must have! Свой образ Слава дополнила массивными кроссовками с золотой платформой и рюкзаком. Получился одновременно практичный и эффектный образ.

Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

И все же поклонников певицы привлек другой аспект снимка. Так, на фото особенно хорошо видно, как сильно похудела Слава. Певица демонстрирует длинные стройные ножки.

Однако следует отметить, что не всем поклонникам понравилось преображение Каминской. Так, некоторые отметили, что певица уж слишком похудела.

"Слава,вы очень красивая,но слишком похудели!"

"Красивая но очень худенькая)))"

"Обнять и плакать. Очень хочется покормить"

"Очень худая, верните прежние формы"

"Слава, какая худааааяяя! Ноги огонь"

"Костюм красивый и идет очень, но уже сильно похудели(( Вы такая красивая всегда были с настоящими женскими формами. Сейчас их не видно, диеты и следить за собой - это круто, модно и похвально, но до поры до времени! Вам нельзя больше, даже нужно набрать!"

"Вау! Какая стройняшка"

"Нужно набрать парочку кг, красивая, но худовато"

"Очень офигенная! Но лично у меня неприязнь к подобной обуви, что напрочь убивает "точенность" и женственность)) все-таки, я старческих взглядов и хочу что-то более аккуратное под такой лук"

"Какая красивая"

Напомним, ранее Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана. Певица показала очередной ультратренд этого созона, а именно - брючный костюм "с мужского плеча".