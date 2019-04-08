"Уже слишком, верните прежние формы": Слава из НеАнгелов напугала чрезмерной худобой

Не все поклонники оценили похудение Славы
Слава Каминская в последнее время все чаще рассказывает поклонникам, какие новые диеты пробует. К примеру, не так давно Слава похвасталась результатом так называемого интервального голодания. Солистка поп-группы НеАнгелы в купальнике во всей красе показала прелести своей роскошной подтянутой фигуры.
А не так давно Каминская вместе со своим супругом (известным пластическим хирургом) улетела в США, устроив себе тем самым долгожданный отдых. Слава показывает различные фото и видео: у океана, в бассейне, в парке аттракционов и т.д. Но также певица не забывает баловать поклонников "классикой" – фото в стильных образах.
На одном из последних снимков Слава Каминская демонстрирует стильный выход в красном костюме с мини-шортами. Кстати, total red в этом сезоне – must have! Свой образ Слава дополнила массивными кроссовками с золотой платформой и рюкзаком. Получился одновременно практичный и эффектный образ.
Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
И все же поклонников певицы привлек другой аспект снимка. Так, на фото особенно хорошо видно, как сильно похудела Слава. Певица демонстрирует длинные стройные ножки.
Однако следует отметить, что не всем поклонникам понравилось преображение Каминской. Так, некоторые отметили, что певица уж слишком похудела.
Напомним, ранее Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана. Певица показала очередной ультратренд этого созона, а именно - брючный костюм "с мужского плеча".