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"Как статуэтка": Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 10:57
"Как статуэтка": Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица применила систему интервального голодания

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" регулярно балует поклонников яркими снимками в своем Instagram, публикуя семейные фото, а также демонстрируя эффектные и стильные образы. На этот раз артистка решила похвастаться своей заметно постройневшей фигурой. Она выложила откровенное видео, на котором вертится перед камерой в нижнем белье, показывая свои формы с разных ракурсов.

Слава также рассказала подписчикам, за счет чего смогла добиться таких впечатляющих результатов - звезде помогла система интервального голодания. Сама она очень довольна своим внешним видом, а вот муж посчитал ее даже слишком худой.

"Немного #яжемать в ленту или коротко об интервальном голодании. Я результатом довольна , но куда-то спрятались груди, а муж сказал слишком худая, начинаю интервальное отъедание", - поделилась исполнительница и мама двоих детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Видео: (instagram.com/babaslavka)

Поклонники пришли в восторг от ее обновленной фигуры и засыпали певицу вопросами о ее системе похудения. Многие признались, что она - настоящий источник вдохновения на то, чтобы также заняться своим телом.

"Главное,чтобы нравился результат вам и вашему мужу. А то тут много знатоков собралось с советами как должна выглядеть " я же мать"";

"Расскажите подробней о вашем интервальном голодании?";

"Идеально! Очень красиво! Отъедаться можно после лета";

"На сколько похудели и за какой период?";

"Какая фигура! Как статуэтка!";

"Слава, круто))) Я тоже на интервальном голодании 8/16, ем два раза, чувствую себя прекрасно)";

"Мне тоже кажется слишком худенькая! Но если вам комфортно и нравится, и вы себя хорошо чувствуете- то классно!";

"А сколько вы голодали?)Результат просто супер";

"Муж сказал правду!!! Быстрее на кухню...и лопать часто и много.!!!";

"Худая и такая крутая, сексуальная, а формы бомбезные";

"Ну это просто жесть! Ну как можно быть такой красивой!";

"Спасибо за мотивацию ! Загорелась! Тело ваше зачет имея 2 деток", - пишут пользователи сети.

Напомним, Слава из НеАнгелов в белье показала соблазнительные формы.

Мы также писали, что Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму.

 

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