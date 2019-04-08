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"Вже занадто, поверніть колишні форми": Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2019 - 11:03
"Вже занадто, поверніть колишні форми": Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою
Слава Камінська

Не всі шанувальники оцінили схуднення Слави

Слава Камінська останнім часом все частіше розповідає шанувальникам, які нові дієти пробує. Приміром, не так давно Слава похвалилася результатом так званого інтервального голодування. Солістка поп-групи НеАнгели в купальнику у всій красі показала принади своєї розкішної підтягнутою фігури.

А не так давно Камінська разом зі своїм чоловіком (відомим пластичним хірургом) полетіла в США, влаштувавши собі тим самим довгоочікуваний відпочинок. Слава показує різні фото і відео: біля океану, в басейні, в парку атракціонів і т. д. Але також співачка не забуває балувати шанувальників "класикою" – фото в стильних образах.

На одному з останніх знімків Слава Камінська демонструє стильний вихід в червоному костюмі з міні-шортами. До речі, total red в цьому сезоні – must have! Свій образ Слава доповнила масивними кросівками із золотою платформою і рюкзаком. Вийшов одночасно практичний і ефектний образ.

Худа слава Камінська

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

І все ж шанувальників співачки привернув інший аспект знімка. Так, на фото особливо добре видно, як сильно схудла Слава. Співачка демонструє довгі стрункі ніжки.

Однак слід відзначити, що не всім шанувальникам сподобалося перетворення Камінської. Так, деякі зазначили, що співачка вже занадто схудла.

  • "Слава,ви дуже гарна,але дуже схудли!"
  • "Красива але дуже худенька)))"
  • "Обняти і плакати. Дуже хочеться погодувати"
  • "Дуже худа, поверніть колишні форми"
  • "Слава, яка худаааа! Ноги вогонь"
  • "Костюм гарний і личить дуже, але вже сильно схудли(( Ви така красива завжди були з цими жіночими формами. Зараз їх не видно, дієти і стежити за собою - це круто, модно і похвально, але до пори до часу! Вам не можна, навіть потрібно набрати!"
  • "Вау! Яка струнка"
  • "Потрібно набрати парочку кг, красива, але худа"
  • "Дуже офігенна! Але особисто у мене неприязнь до подібного взуття, що геть вбиває "точенность" і жіночність)) все-таки, я старечих поглядів і хочу щось більш акуратне під такий лук"
  • "Яка гарна"

Нагадаємо, раніше Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану. Співачка показала черговий ультратренд цього созона, а саме - брючний костюм "з чоловічого плеча".

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