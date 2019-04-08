"Вже занадто, поверніть колишні форми": Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою

Не всі шанувальники оцінили схуднення Слави
Слава Камінська останнім часом все частіше розповідає шанувальникам, які нові дієти пробує. Приміром, не так давно Слава похвалилася результатом так званого інтервального голодування. Солістка поп-групи НеАнгели в купальнику у всій красі показала принади своєї розкішної підтягнутою фігури.
А не так давно Камінська разом зі своїм чоловіком (відомим пластичним хірургом) полетіла в США, влаштувавши собі тим самим довгоочікуваний відпочинок. Слава показує різні фото і відео: біля океану, в басейні, в парку атракціонів і т. д. Але також співачка не забуває балувати шанувальників "класикою" – фото в стильних образах.
На одному з останніх знімків Слава Камінська демонструє стильний вихід в червоному костюмі з міні-шортами. До речі, total red в цьому сезоні – must have! Свій образ Слава доповнила масивними кросівками із золотою платформою і рюкзаком. Вийшов одночасно практичний і ефектний образ.
Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
І все ж шанувальників співачки привернув інший аспект знімка. Так, на фото особливо добре видно, як сильно схудла Слава. Співачка демонструє довгі стрункі ніжки.
Однак слід відзначити, що не всім шанувальникам сподобалося перетворення Камінської. Так, деякі зазначили, що співачка вже занадто схудла.
Нагадаємо, раніше Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану. Співачка показала черговий ультратренд цього созона, а саме - брючний костюм "з чоловічого плеча".