"Хочу здесь жить": Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица вместе с мужем улетела в США

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно умилила сеть фотосессией с детьми Леоном и Лаурой, вместе с мужем отправилась в США, а именно в солнечный Майами, штат Флорида. Ранее девушка показала первое селфи в пункте назначения, сделанное сразу после перелета. Теперь же артистка уже немного отдохнула и отправилась гулять по берегу океана.

На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в стильном сером клетчатом брючном костюме и белой футболке. Так как Слава гуляла по песку, она обула белые шлепанцы, которые немного забавно смотрятся с остальным нарядом.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

В подписи к публикации Каминская призналась, что в Майами сейчас немного холодно, однако ей все равно настолько там нравится, что она хотела бы остаться жить в этом городе.

"Хочу здесь жить", - написала она под снимком у старого дерева с очень толстым стволом.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики советуют знаменитости переезжать, ведь деткам будет очень хорошо расти у океана, а также хвалят ее образ и стройную фигуру.

"Теперь ты понимаешь, почему я переехала"

"Надо переезжать ! Климат хороший, зима не лютаЯ"

"Там все хотят жить"

"Не не не....как же мы будем без рыжика!!!"

"И дети были бы счастливы там!"

"Очень круто на Вас смотрятся очки!"

"Якi окуляри"

"Хочу буть худенька, як Ви"

"Такая класснннаая!!!! Очень изменились за последнее время!!! Стали интеллигентно сдержанного стиля. Леди!!! Восторгаюсь людьми которые над собой работают. Особенно люди узнаваемые"

"Крутой костюм. Слава, хорошего Вам дня!"

"Слава, вы очень красивая женщина!!!"

"Рыжик в FL"

"Какая стройняшка! Сколько скинули на интервальном голодании?"

Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом.

Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.