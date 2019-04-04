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"Хочу здесь жить": Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2019 - 11:56
"Хочу здесь жить": Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица вместе с мужем улетела в США

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно умилила сеть фотосессией с детьми Леоном и Лаурой, вместе с мужем отправилась в США, а именно в солнечный Майами, штат Флорида. Ранее девушка показала первое селфи в пункте назначения, сделанное сразу после перелета. Теперь же артистка уже немного отдохнула и отправилась гулять по берегу океана.

На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в стильном сером клетчатом брючном костюме и белой футболке. Так как Слава гуляла по песку, она обула белые шлепанцы, которые немного забавно смотрятся с остальным нарядом.

&quot;Хочу здесь жить&quot;: Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

В подписи к публикации Каминская призналась, что в Майами сейчас немного холодно, однако ей все равно настолько там нравится, что она хотела бы остаться жить в этом городе.

"Хочу здесь жить", - написала она под снимком у старого дерева с очень толстым стволом.

&quot;Хочу здесь жить&quot;: Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики советуют знаменитости переезжать, ведь деткам будет очень хорошо расти у океана, а также хвалят ее образ и стройную фигуру.

  • "Теперь ты понимаешь, почему я переехала"
  • "Надо переезжать ! Климат хороший, зима не лютаЯ"
  • "Там все хотят жить"
  • "Не не не....как же мы будем без рыжика!!!"
  • "И дети были бы счастливы там!"
  • "Очень круто на Вас смотрятся очки!"
  • "Якi окуляри"
  • "Хочу буть худенька, як Ви"
  • "Такая класснннаая!!!! Очень изменились за последнее время!!! Стали интеллигентно сдержанного стиля. Леди!!! Восторгаюсь людьми которые над собой работают. Особенно люди узнаваемые"
  • "Крутой костюм. Слава, хорошего Вам дня!"
  • "Слава, вы очень красивая женщина!!!"
  • "Рыжик в FL"
  • "Какая стройняшка! Сколько скинули на интервальном голодании?"

Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом

Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.

"Стюардесса по имени Слава": солистка НеАнгелов восхитила эффектным образом Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми
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