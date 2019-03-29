"Отращу себе Джей Ло": Слава из НеАнгелов высказалась о желанной пластической операции

Слава Каминская

Каминская отметила, что когда-то хотела искусственно "накачать орешек"

Слава Каминская – одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая отличается откровенностью и правдивостью. К примеру, солистка группы НеАнгелы никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластического хирурга. Ничего плохого и уж тем более предосудительного в этом певица не видит. И к слову, Каминская как-то отметила, что делала пластические операции задолго до того, как встретила своего супруга Эдгара Каминского (известный украинский пластический хирург).

Певица следит за своей красотой и внешним видом. И не против "палстики". Более того, Слава Каминская даже призналась, что как-то задумывалась о пластической операции в области ягодиц. Об это солистка НеАнгелов рассказала в интервью "Ходят Слухи".

Слава Каминская

Так, вместе с журналисткой Слава стала обсуждать достоинства американской 49-летней певицы Дженнифер Лопес.

"Она, мне кажется, забальзамировалась еще в том виде, когда мы ее в первый раз увидели. Язык не поворачивается сказать про нее какую-то гадость, потому что она пахарь, она офигенно выглядит и каждый раз она интересна. Может, я буду таким же пахарем, как Джей Ло. Буду пахать, отращу себе.. Джей Ло", - улыбается певица, имея в виду упругие ягодицы американской певицы.

На что журналист спрашивает у Каминской, не думала ли она когда-нибудь прибегнуть к пластической операции и искусственно "накачать попу".

"Думала. Я обо всем думала", - смеется Каминская.

"Вообще я Эдгару говорила, что я замуж выходила и думала, что у меня будет олинклюзив, а тут ботекса не допросишься… Он против! Он мне сказал, что у меня в принципе с этим проблем нет, а у меня с этим проблем таки нету и у меня мышцы предрасположены к тому, чтобы их накачивать", - говорит Каминская.

Спортивная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму. Женщины продемонстрировали стильные образы.

Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".