Утренние ритуалы красоты: Барбара Палвин назвала топ-3 любимых средства по уходу за кожей

Барбара Палвин – одна из самых популярных моделей в мире – рассказала Vogue Russia, как проходит ее утро в выходной день. На момент съемок ролика Барбара находилась в Париже. А потому прихватила с собой плюшевые игрушки: как признается известная красавица, они помогают ей чувствовать себя как дома, где бы она ни была. Еще один элемент сладкого сна в любой точке мира: пижама, которую ей подарила любимая сестра. Девушка поведала, что по утрам обожает поваляться в постели, просмотрев пару серий «Друзей», а потом уже принимается за дела. В данный момент ее ждал визит в спа-центр, а также встреча.

Барбара Палвин любит естественность (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Бьюти-рутина «ангела» Victoria's Secret начинается с протирания лица салфетками для снятия макияжа. По словам девушки, она тщательно убирает мейк-ап с вечера, но обожает запах этих салфеток, а потому протирает кожу перед увлажнением. Барбара любит использовать масло для лица с медом – оно делает кожу мягкой и бархатистой. Для глаз она предпочитает сыворотку. «Мама всегда учила меня очень нежно обращаться с кожей век, чтобы морщины не появлялись слишком рано». Затем Барбара делает макияж – очень простой. Тон, консилер и контуринг – вот и все, что нужно девушке в выходной.

На завтрак Барбара предпочла фрукты. «Дома я обычно ем то, что готовлю для Дилана, – рассказывает 26-летняя звезда. – Ему стоит выучить на венгерском фразу: «Барбара, ты лучшее, что случалось в моей жизни. Эта еда – просто высший класс, я люблю тебя», – шутит знаменитая красотка…

Модель рассказала о своих любимых уходовых продуктах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В ходе записи видео Палвин выдала еще несколько интересных фактов о себе. К примеру, у нее за ухом есть татуировка в виде цифры 4. «Это чисто преследует меня по жизни», – смеется модель. А к тому же оно напоминает ей семью, где их четверо. Рассказала она и своем микроблоге в Instagram.

«У меня очень мало приложений в телефоне. И в последнее время я очень редко пишу в соцсети, потому что сама решила временно взять паузу. А если что-то пощу, то обхожусь без фильтров: просто делаю фото и выкладываю. Показываю себе такой, какая я есть».