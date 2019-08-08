"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин подчеркнула пышные формы стильными нарядами

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin) ​​​​​​​

25-летняя модель стала героиней новой съемки

Барбара Палвин – известная венгерская модель, которая к 25 годам построила головокружительную карьеру, и останавливаться девушка явно не собирается. Красотка снималась для многих глянцевых изданий и представляла массу известных брендов. В последнее время ее карьера только идет в году. Она является лицом ароматов от Armani и Nina Ricci, а весной получила заветный для каждой модели титул "ангела" Victoria's Secret.

Барбара на обложке iO Donna (фото: instagram.com/iodonna_it)

Разумеется, востребованность модели только способствует ее популярности среди представителей глянцевых изданий. На днях Барбара представила новую обложку, которую украсила – она блистает на итальянском iO Donna.

Барбара примерила массу стильных образов (фото: instagram.com/iodonna_it)

"Барбара Палвин, супермодель и последний "новобранец" среди "ангелов" Victoria's Secret, станет одной из главных героинь 76-го Венецианского кинофестиваля (с 28 августа по 7 сентября). В ожидании события мы взяли у нее интервью", – написали на странице глянца в Instagram.

Модель выглядит просто роскошно! (фото: instagram.com/iodonna_it)

Издание подготовило роскошную съемку с массой стильных нарядов, которые подчеркнули безупречную фигуру модели, и макияжем от Armani. Здесь есть брючный костюм, длинные женственные платья, свободные блузы, футуристичные экстравагантные наряды… Фотосессия проходила на берегу моря, а потому получилась весьма романтичной.

Барбаре к лицу любые наряды (фото: instagram.com/iodonna_it)

Барбара поделилась самыми яркими кадрами со своими подписчиками и написала, что журнал уже можно приобрести. Фолловеры тут же принялись обсуждать работу любимой модели и ее роскошную фигуру. Над которой, кстати, Барбара привыкла усердно трудиться.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К слову, личная жизнь девушки также кипит. В прошлом году она начала встречаться с американским актером Диланом Спроусом. Долгое время пара старалась скрыть чувства от окружающих, но разве от папарацци можно что-то скрыть? Не прошло и пары месяцев, как в сети появились их совместные снимки, полные романтики и чувств. Так что вскоре и сами звезды стали постить фото в соцсетях и признаваться друг другу в любви.