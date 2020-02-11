Барбара Палвин покорила красную дорожку Vanity Fair роскошным телом в "голом" платье

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель блистает на красной дорожке в компании любимого

Барбара Палвин порадовала новым выходом в свет. Модель стала гостьей послеоскаровской вечеринки Vanity Fair, где блистала в компании своего возлюбленного. На красной дорожке звезда, которая славится своими роскошными формами, появилась в «голом» платье Vesace.

Барбара в Versace (фото: instagram.com/versace; instagram.com/georgisandev)

Бежевого оттенка наряд подчеркнул соблазнительные изгибы фигуры Барбары, а полупрозрачная ткань и откровенный вырез на ноге сделали его максимально «горячим». Образ отлично дополнили золотистые босоножки на высоком каблуке и заколка в виде короны на голове. Волосы ей собрали в высокий хвост, макияж сделали нейтральный… Без сомнения, лук Барбары стал одним из самых удачных и ярких.

Барбара с любимым (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

И если о ее стиле и безупречном внешнем виде позаботились мастера, то за счастливую улыбку был ответственным бойфренд 26-летней красотки – американский актер и манекенщик Дилан Спроус. Он пришел на мероприятие в черном блестящем костюме, украшенном коронами, и белой рубашке и выглядел рядом со своей девушкой, словно сказочный принц.

Пара просто без ума друг от друга (фото: instagram.com/dylansprouse)

«В платье моей мечты на свидании моей мечты», – написала Барбара под серией фото в своем микроблоге. Молодые люди вызвали своим появлением на красной дорожке настоящий всплеск восторга в сети. Многие считают их самой красивой звездной парой вечера.

Напомним, Барбара и Дилан начали встречаться в мае 2018-го года. До этого популярный актер был замечен в отношениях с Майли Сайрус. И хотя и не слыл таким ловеласом и покорителем женских сердец, как его брат-близнец, все же успел немного подпортить репутацию идеального парня. Так, до Барбары он три года встречался с моделью Дайной Фразер, которая после разрыва отношений решила рассказать миру правду о своем экс-возлюбленном. Так, по словам девушки, парень изменял ей.