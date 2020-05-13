Ранкові ритуали краси: Барбара Палвін назвала топ-3 улюблених засоби по догляду за шкірою

Барбара Палвін – одна з найбільш популярних моделей у світі – розповіла Vogue Russia, як проходить її ранок у вихідний день. На момент зйомок ролика Барбара перебувала в Парижі. А тому прихопила з собою плюшеві іграшки: як зізнається відома красуня, вони допомагають їй відчувати себе як вдома, де б вона не була. Ще один елемент солодкого сну в будь-якій точці світу: піжама, яку їй подарувала улюблена сестра. Дівчина розповіла, що вранці обожнює повалятися в ліжку, переглянувши пару серій «Друзів», а потім вже береться за справи. У даний момент її чекав візит у спа-центр, а також зустріч.

Барбара Палвін любить природність (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Б'юті-рутина «ангела» Victoria's Secret починається з протирання обличчя серветками для зняття макіяжу. За словами дівчини, вона ретельно прибирає мейк-ап з вечора, але обожнює запах цих серветок, а тому протирає шкіру перед зволоженням. Барбара любить використовувати масло для обличчя з медом – воно робить шкіру м'якою і бархатистою. Для очей вона застосовує сироватку. «Мама завжди вчила мене дуже ніжно обходидится зі шкірою повік, щоб не з'являлися зморшки занадто рано». Потім Барбара робить макіяж – дуже простий. Тон, консилер і контуринг – ось і все, що потрібно дівчині у вихідний день.

На сніданок Барбара обрала фрукти. «Вдома я зазвичай їм те, що готую для Ділана, – розповідає 26-річна зірка. – Йому варто вивчити угорською фразу: «Барбара, ти найкраще, що траплялося в моєму житті. Ця їжа – просто вищий клас, я люблю тебе», – жартує знаменита красуня...

Модель розповіла про свої улюблені продукти для шкіри (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В ході запису відео Палвін видала ще кілька цікавих фактів про себе. Приміром, у неї за вухом є татуювання у вигляді цифри 4. «Це чисто переслідує мене по життю», – сміється модель. А до того ж воно нагадує їй сім'ю, де їх четверо. Розповіла вона і свій мікроблог в Instagram.

«У мене дуже мало додатків в телефоні. І останнім часом я дуже рідко пишу в соцмережі, тому що сама вирішила тимчасово взяти паузу. А якщо щось пощу, то обходжуся без фільтрів: просто роблю фото і викладаю. Показую себе такою, яка я є».