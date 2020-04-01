Не услышать осуждения: Санта Димопулос откровенно рассказала о неуверенности в себе

Певица порассуждала на эту тему и дала советы девушкам
Санта Димопулос - счастливая мама двоих детей, причем дочку Софию она родила всего полгода назад. Однако певица быстро вернула себе прекрасную форму и восхищала стройной фигурой в купальнике на отдыхе в ОАЭ. Она вновь начала выходить в свет, демонстрируя отменное чувство стиля и с удовольствием поделилась с поклонниками своими познаниями в моде, назвав тренды предстоящего сезона. Тем удивительнее признание звезды в том, что раньше она была очень неуверенной в себе.
На своей странице в Instagram Санта опубликовала эффектный кадр, на котором позирует у стены в облегающем белом платье с широким черным поясом. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, которая пронзительно смотрит на камеру.
Артистка рассказала, что до 25 лет страдала от неуверенности в себе, а также поделилась своими мыслями на эту тему.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
"Я была неуверенна в себе лет до 25, ровно до тех пор, пока не начала развиваться духовно. Тогда я перестала быть фанатично зацикленной на своей особе и своём несовершенстве. Я конечно не психолог, но мысли по этому поводу имеются. Буду делится исключительно личным опытом. Думаю, что каждый однажды сталкивался с проблемой неуверенности в себе. Как простая девчонка, так и топовая звезда. Единственное отличие – это то, как кто с этим борется. И удаётся ли победить...
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Для начала, предлагаю порассуждать: а что же такое уверенность в себе?
Иногда, глядя на человека, мы можем сделать абсолютно ошибочные выводы. Нам кажется, что ухоженная девушка в дорогой одежде и т.д.– даже не в курсе, что это такое, сомневаться в себе. Возможно, так и есть. Например, с точки зрения внешности. Но это достаточно однобокий взгляд на ситуацию. Можно 1000 раз знать, что у тебя классная фигура, красивое лицо и офигенные волосы, но избегать многие тем в компании, боясь показаться глупой.
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Или же возьмём за пример успешную карьеристку. Она всю жизнь строит карьеру и отдаёт всю себя работе. И когда лишний раз имеет диалог с заботливой мамочкой, не забывает лишний раз намекнуть, мол: «Ты ничего не добилась в жизни, так и будешь сидеть с детьми и котами до конца дней...». Разве это говорит о её «уверенности»? Скорее наоборот – о комплексе. Вероятно, именно этим она перекрывает свою душевную травму неудачи в личной жизни. И как только ты делишься с ней радостной новостью о беременности или же просто рассказываешь про отпуск с любимым, то в ответ сразу вырастает ледяная стена. Только вот уверенный человек порадовался бы за подругу, продолжая дальше заниматься СВОЕЙ карьерой (примеров можно найти много, но, надеюсь, что вы понимаете о чём я).
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀
Вывод: уверенный человек – это тот, кто не жалеет о своём выборе. Тот, кто доволен в целом своей жизнью, а не отдельными её составляющими. Как его определить? От него никогда не услышать осуждения в чужой адрес. Да и вообще, есть ли смысл его вычислять? Наверное лучше отдать эту энергию на проработку своей уверенности? А вы можете назвать себя «уверенным» человеком?" - поделилась Димопулос.
Пользователи сети согласились с Сантой и многие признались, что им знакома проблема неуверенности в себе, а также поблагодарили артистку за мотивацию.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, ранее Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая.