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Есть к чему стремиться: Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройности

Lite » Красота 20.01.2020 - 17:31
Есть к чему стремиться: Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройности
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

По словам певицы, ей очень помогает интервальное голодание

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос всего четыре месяца назад стала мамой во второй раз - певица родила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию. За время беременности артистка поправилась на 15 килограммов, однако сейчас уже восхищает стройной и подтянутой фигурой. Сейчас Санта с дочкой и 11-летним сыном отдыхает в Дубае, где успела поразить своими формами в купальнике. В своем Instagram она раскрыла секрет и подробно рассказала, что помогло ей вернуть стройность.

По словам Димопулос, ей хорошо помогает интервальное голодание. Звезда опубликовала фото 2-летней давности, на котором запечатлена в лосинах и топике и демонстрирует точеную фигуру. Она отметила, что ей еще есть к чему стремиться, однако сейчас нужно быть осторожнее, так как она кормит малышку грудью.

Санта подробно рассказала об этой системе питания и перечислила ее плюсы и минусы.

"Мне кажется только ленивый не писал про ИНТЕРВАЛЬНОЕ ГОЛОДАНИЕ (ИГ). Но ко мне столько запросов на эту тему! Поэтому пишу). Давайте разберёмся почему это стало модно и кому это нужно. ИГ – это специальное ограничение времени приёмов пищи. Интервалы могут быть разные – от 12 до 36 часов. Самый распространённый и комфортный это 16/8, где окно в 16 часов (можно пить только воду), а 8 - питание (но не 8 часов подряд).
Пример:
10:00 завтрак
14:00 обед
18:00 ужин
16 часов перерыв и снова завтрак в
10:00
Либо растянуть только 2 приёма пищи.
12:00 и 20:00 (для меня этот вариант ещё лучше)

Польза ПГ:
при голоде запускается процесс аутофагии
Аутофагия – естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне, уменьшающий вероятность возникновения некоторых заболеваний и продлевающий жизнь. Простым языком - самоуничтожение устаревших и поврежденных клеток и синтезу новых.
ускорение обмена веществ, снижение веса
Прямой связи между аутофагией и процессом похудения нет, но за счёт очищения клеток это происходит само с собой. Тут очень важно понимать, что если вы будете поглощать больше 2000 кал за эти 8 часов, то никакого похудения не будет.
жиросжигание
Когда мы поели, инсулин повышается и наш организм понимает, что поступили питательные вещества извне, поэтому добычу их из жировой ткани можно прекратить. Когда же уровень инсулина падает, организм открывает доступ к резервам.

Есть к чему стремиться: Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройности
Фото: Санта Димопулос два года назад (instagram.com/santadimopulos)

Кому желательно практиковать:

  • Сахарный диабет 2 типа
  • Аутоиммунные заболевания
  • Ожирение
  • Спортсменам

Кому нельзя голодать:

  • Гастрит
  • Некоторые заболевания (подагра, сахарный диабет, язвенная болезнь)
  • Тем, у кого ИМТ меньше 18
  • Кормящим матерям

Самое важное в ИГ:

  • обязательно пить воду
  • соблюдать временные рамки
  • не объедаться за один приём пищи
  • есть тогда, когда чувствуете ощущение голода

Резко садиться на ИГ не стоит. В любом случае, лучше проконсультироваться с врачом! Я сейчас стараюсь держать 14/10 иногда, что совершенно легко мне даётся. А вы пробовали ИГ? Фото 2 года) есть к чему стремиться", - поделилась артистка.

Позже она отреагировала на полученную от пользователей сети реакцию и сделала дополнение к своей публикации, обратив особое внимание на то, что все очень индивидуально.

Есть к чему стремиться: Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройности

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Я за рациональность, за осознанность и здравый подход ко всему! В продолжение к вчерашнему посту. Прилетело множество мнений ЗА и ПРОТИВ.
Я в который раз хочу обратить ваше внимание, что я пишу о СВОЁМ опыте. Я #никогонеучу как надо! Более того, врач даже мне не рекомендовал практиковать данную методику (интервальное голодание), потому что у меня загиб желчного (у многих такой диагноз) и такое питание может вызвать застой желчи. Но именно благодаря ИГ я 3 года назад сбросила 4 кг, которые никак не хотели покидать моё тело!

Раз в год я прохожу обследование и чистку организма, внимательно слежу за здоровьем, питанием и самочувствием. К чему и вас всех призываю. Не слушайте и не следуйте слепо за чужим опытом! Прислушивайтесь к себе и своему организму, он знает лучше других что вам нужно. Все мы уникальны, индивидуальны и особенны, помните об этом", - написала Димопулос.

Есть к чему стремиться: Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройности

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая.

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