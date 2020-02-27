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Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Lite » Мода 27.02.2020 - 17:31
Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица рассказала поклонникам, что будет в моде этой весной

Санта Димопулос пять месяцев назад родила второго ребенка - певица подарила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию. Артистка быстро вернулась к насыщенной и активной жизни - стала выходить на публику и даже съездила с детьми на отдых в ОАЭ. Кроме того, она уже вернула себе прекрасную форму и с удовольствием поделилась с поклонниками секретом стройности.

Санта отметила на своей странице в Instagram, что ей часто задают вопросы о стиле и моде. Так что она решила порадовать подписчиков и рассказала, что будет модным этой весной и на что следует обратить внимание.

Публикацию звезда сопроводила эффектным фото, на котором она лежит на диване в сверкающем платье, приняв томную позу.

"Практически не затрагиваю тему моды у себя в блоге. Не считаю себя заядлой модницей) Я больше за индивидуальный стиль в модной струе, а не за копирование трендовых луков. Но всё чаще приходят вопросы: «Что нравится?», «что уместно надеть?», «А как вы относитесь к....?» И я решила обсудить с вами тренды предстоящего сезона", - написала Димопулос.

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Топ-6 трендов весны-лето 2020 по версии певицы:

1. Тотал деним (Celine, Balenciaga, Chanel)

Если ранее всё останавливалось на том, что просто одевались в один цвет, то теперь ещё и одна ткань. Вы можете составить что-то своё, но если сомневаетесь в своих силах, то будет огромный выбор уже готовых комбинезонов.

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Красный цвет (Valentino, Givenchy, Erdem)

Очень радует то, что элегантность снова становится актуальной. Но для любительниц чего-то более экстремального, есть ещё вариант и по ярче – фуксия! Не успели мы о нём забыть, как он снова в игре!

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Иллюстративное фото (unsplash.com)


3. Кружево (Loewe, Gianbattista Valli, McQueen)

Учитывая то, что я всегда была «за» элегантность, можно сделать выводы касательно моего отношения к нему. Мы привыкли, что кружево – это скорее деталь нижнего белья, но теперь его можно использовать и в повседневных образах. Считаю это ни чуть не вульгарным, а напротив – в меру сексуально.

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Иллюстративное фото (unsplash.com)

4. Тропический принт (Louis Vuitton, Marni, Valentino)

Чтобы применить этот тренд, конечно придётся немного подождать лета.
Хорошая альтернатива весьма надоевшим цветочным принтам (хоть они и остались пока в тренде).

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Иллюстративное фото (unsplash.com)

5. Геометрия (Chanel, Dries Van Noten, Sacai)

Но не всем темпераментам свойственно окутывать себя пальмами и листочками. Для таких есть ещё одно интересное предложение – геометрия. Это уже что-то более серьёзное, согласны?)

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Иллюстративное фото (unsplash.com)

6. Глубокие вырезы (Valentino, Saint Laurent, Sportmax)

На этом моменте, большинство тех, кто уже хоть как-то смирился с кружевом, вновь на готове к негодованию. Но не стоит делать поспешные выводы, всё очень даже прилично.

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020
Иллюстративное фото (unsplash.com)

"А вы следуете трендам или носите то, что актуально всегда? Моё мнение – в первую очередь тебе должно это идти. Я не против «одевания» по моде, но когда это нелепо выглядит, то просто – зачем?" - подытожила Санта.

Напомним, ранее стилист Ольга Нагорная рассказала, как и с чем носить длинное пальто, которое является трендом этого сезона. Эксперт отметила, что чтобы точно не ошибиться при выборе пальто, стоит отдавать предпочтение классическим цветам, например, бежевому.

Стилист назвала главные тренды весны 2020: на что обратить внимание Есть к чему стремиться: Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройности
Новости Украины стильмодаСанта Димопулос
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