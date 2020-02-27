Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Певица рассказала поклонникам, что будет в моде этой весной
Санта Димопулос пять месяцев назад родила второго ребенка - певица подарила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию. Артистка быстро вернулась к насыщенной и активной жизни - стала выходить на публику и даже съездила с детьми на отдых в ОАЭ. Кроме того, она уже вернула себе прекрасную форму и с удовольствием поделилась с поклонниками секретом стройности.
Санта отметила на своей странице в Instagram, что ей часто задают вопросы о стиле и моде. Так что она решила порадовать подписчиков и рассказала, что будет модным этой весной и на что следует обратить внимание.
Публикацию звезда сопроводила эффектным фото, на котором она лежит на диване в сверкающем платье, приняв томную позу.
"Практически не затрагиваю тему моды у себя в блоге. Не считаю себя заядлой модницей) Я больше за индивидуальный стиль в модной струе, а не за копирование трендовых луков. Но всё чаще приходят вопросы: «Что нравится?», «что уместно надеть?», «А как вы относитесь к....?» И я решила обсудить с вами тренды предстоящего сезона", - написала Димопулос.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
Топ-6 трендов весны-лето 2020 по версии певицы:
⠀
1. Тотал деним (Celine, Balenciaga, Chanel)
Если ранее всё останавливалось на том, что просто одевались в один цвет, то теперь ещё и одна ткань. Вы можете составить что-то своё, но если сомневаетесь в своих силах, то будет огромный выбор уже готовых комбинезонов.
⠀
Иллюстративное фото (unsplash.com)
2. Красный цвет (Valentino, Givenchy, Erdem)
Очень радует то, что элегантность снова становится актуальной. Но для любительниц чего-то более экстремального, есть ещё вариант и по ярче – фуксия! Не успели мы о нём забыть, как он снова в игре!
Иллюстративное фото (unsplash.com)
⠀
3. Кружево (Loewe, Gianbattista Valli, McQueen)
Учитывая то, что я всегда была «за» элегантность, можно сделать выводы касательно моего отношения к нему. Мы привыкли, что кружево – это скорее деталь нижнего белья, но теперь его можно использовать и в повседневных образах. Считаю это ни чуть не вульгарным, а напротив – в меру сексуально.
⠀
Иллюстративное фото (unsplash.com)
4. Тропический принт (Louis Vuitton, Marni, Valentino)
Чтобы применить этот тренд, конечно придётся немного подождать лета.
Хорошая альтернатива весьма надоевшим цветочным принтам (хоть они и остались пока в тренде).
⠀
Иллюстративное фото (unsplash.com)
5. Геометрия (Chanel, Dries Van Noten, Sacai)
Но не всем темпераментам свойственно окутывать себя пальмами и листочками. Для таких есть ещё одно интересное предложение – геометрия. Это уже что-то более серьёзное, согласны?)
⠀
Иллюстративное фото (unsplash.com)
6. Глубокие вырезы (Valentino, Saint Laurent, Sportmax)
На этом моменте, большинство тех, кто уже хоть как-то смирился с кружевом, вновь на готове к негодованию. Но не стоит делать поспешные выводы, всё очень даже прилично.
Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀
"А вы следуете трендам или носите то, что актуально всегда? Моё мнение – в первую очередь тебе должно это идти. Я не против «одевания» по моде, но когда это нелепо выглядит, то просто – зачем?" - подытожила Санта.
Напомним, ранее стилист Ольга Нагорная рассказала, как и с чем носить длинное пальто, которое является трендом этого сезона. Эксперт отметила, что чтобы точно не ошибиться при выборе пальто, стоит отдавать предпочтение классическим цветам, например, бежевому.