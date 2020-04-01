Не почути засудження: Санта Дімопулос відверто розповіла про невпевненість у собі

Санта Дімопулос - щаслива мама двох дітей, причому вона народила доньку Софію всього півроку тому. Однак співачка швидко повернула собі прекрасну форму і захоплювала стрункою фігурою в купальнику на відпочинку в ОАЕ. Вона знову почала виходити у світ, демонструючи відмінне почуття стилю і з задоволенням поділилася з шанувальниками своїми пізнаннями в моді, назвавши тренди майбутнього сезону. Тим дивніше визнання зірки в тому, що раніше вона була дуже невпевненою в собі.

На своїй сторінці в Instagram Санта опублікувала ефектний кадр, на якому позує біля стіни в облягаючій білій сукні з широким чорним поясом. Вбрання вигідно підкреслило апетитні форми співачки, яка пронизливо дивиться на камеру.

Артистка розповіла, що до 25 років страждала від невпевненості в собі, а також поділилася своїми думками на цю тему.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Я була невпевнена в собі років до 25, рівно до тих пір, поки не почала розвиватися духовно. Тоді я перестала бути фанатично зацикленою на своїй особі і в своїй недосконалості. Я звичайно не психолог, але думки з цього приводу є. Буду ділиться виключно особистим досвідом. Думаю, що кожен якось стикався з проблемою невпевненості у собі. Як проста дівчина, так і топова зірка. Єдина відмінність – це те, як хто з цим бореться. І чи вдається перемогти...

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Для початку, пропоную поміркувати: а що ж таке впевненість у собі? Іноді, дивлячись на людину, ми можемо зробити абсолютно помилкові висновки. Нам здається, що доглянута дівчина в дорогому одязі і т. д. навіть не в курсі, що це таке, сумніватися в собі. Можливо, так і є. Наприклад, з точки зору зовнішності. Але це досить однобокий погляд на ситуацію. Можна 1000 разів знати, що у тебе класна фігура, гарне обличчя і офігенне волосся, але уникати багатьох тем в компанії, боячись здатися дурною.

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Або ж візьмемо за приклад успішну кар'єристку. Вона все життя будує кар'єру і віддає всю себе роботі. І коли зайвий раз має діалог з турботливою матусею, не забуває зайвий раз натякнути, мовляв: «Ти нічого не досягла в житті, так і будеш сидіти з дітьми і котами до кінця днів...». Хіба це говорить про її «впевненість»? Швидше навпаки – про комплекс. Ймовірно, саме цим вона перекриває свою душевну травму невдачі в особистому житті. І як тільки ти ділишся з нею радісною новиною про вагітність або ж просто розповідаєш про відпустку з коханим, то у відповідь одразу виростає крижана стіна. Тільки от впевнена людина пораділа би за подругу, продовжуючи далі займатися СВОЄЮ кар'єрою (прикладів можна знайти багато, але, сподіваюся, що ви розумієте про що я).



Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

Висновок: впевнена людина – це той, хто не шкодує про свій вибір. Той, хто задоволений в цілому своїм життям, а не окремими її складовими. Як його визначити? Від нього ніколи не почути засудження в чужу адресу. Та й взагалі, чи є сенс його вираховувати? Напевно краще віддати цю енергію на опрацювання своєї впевненості? А ви можете назвати себе «впевненою» людиною?" - поділилася Дімопулос.

Користувачі мережі погодилися з Сантою і багато зізналися, що їм знайома проблема невпевненості в собі, а також подякували артистці за мотивацію.

Ні, але працюю над цим. Санта,Ви така красуня,і зовні і всередині. Дякую вам за те,що мотивуєте

Санта, Ви для мене не тільки ікона стилю, а тепер і дуууже розумна шикарна жінка

Різні етапи в житті бувають. Іноді відчуття що ти зірка і весь світ для тебе, а іноді повна невпевненість. А ви?

Нереальна!!

Для мене Ви - ідеал Жінки. І Мотивація ставати краще

Прекрасно сказано

Згодна з Вами на всі 100%

Я розумію що це , саморозвиток, коли ти хочеш бути краще і працюєш над помилками

Впевнена людина , той, який не боїться має свою думку і його відстоювати

З особистого досвіду скажу, впевненість - праця для тих, у кого її немає. Чесність з собою, усвідомлення своїх слабких сторін і work work and work. Той хто шукає, той завжди знайде

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з дітьми з Дубая.