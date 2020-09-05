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Умопомрачительная: Даша Астафьева произвела фурор в неожиданном образе (фото)

Автор: Styler

Певица и модель вдохновилась осенью и поэзией Вертинского

Даша Астафьева поражает армию своих поклонников не только своей эффектной внешностью и горячей сексуальностью, но также эрудицией, образованностью и тонкой поэтической натурой. Украинская 35-летняя певица и модель совсем недавно блистала в одном из главных трендов сезона, а теперь, вдохновившись началом осени - любимой поры поэтов и художников, удивила фанов новым "тематическим" образом.

Артистка и бывшая звезда журнала Playboy процитировала в своем Instagram отрывок из произведения главного Пьеро первой половины ХХ века Александра Вертинского "Кокаинетка" и сопроводила пост волнующими снимками.

Астафьева выбрала наряды, подчеркивающие ее соблазнительные формы: белый легкий пиджак нараспашку полностью открывал белый топ с черным "воротником", словно на фраке, а также воздушную черную юбку.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная

И я знаю, что крикнув, Вы можете спрыгнуть с ума...

(с) Вертинский", - говорится в подписи к фото.

Также Даша добавила, что ее пост посвящается "подписчикам с Марса".

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Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети осыпают артистку и модель комплиментами, восхищаются образом, а некоторые даже сравнивают со знаменитой итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи, причем именно в пользу Астафьевой.

  • Вот это шик!
  • Красота!
  • Ааааа, опять бессонница из-за Даши!
  • Даша даже лучше Моники Беллуччи
  • Меланхоличная осень, люблю
  • Вы шикарная женщина! Восхищаюсь!
  • Впечатляет
  • Фото шикарные, но и Кокаинетка Вертинского не менее шикарна!
  • Обалденный образ
  • Умопомрачительная!

Фото: скрин комментариев instagram.com/da_astafieva

Ранее мы писали о том, что Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье, примерив один из главных трендов этого сезона.

Напомним, что ранее Даша Астафьева вызвала бурное обсуждение в сети фото в чулках и атласном корсете в ретро-образе.

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