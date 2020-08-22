Сводит с ума: Астафьева в чулках и атласном корсете спровоцировала споры в сети

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица предстала в ретро-образе кинодивы

Даша Астафьева досконально знает все грани женского соблазна и умеет првератить пикатную фотоссессию в произведение искусства. Доказательство тому – новый зрелищный фотосет звезды, котрый вызвал бурное обсуждение в сети.

Даша снялась в атмосферной черно-белой ретро-фотосессии. Они позировала в откровенном атласном корсете и чулках на подвязках и длинной прозрачной юбке, которую певица приподняла для большего эффекта. Артистке сделали ретро-прическу и яркий макияж.

"Увидеть и почувствовать женщину в человеке", - написала Даша под кадрами.

"Лицо на троечку,фигурка - на 12+. Красивая грудь,бесспорно. Извини за прямоту, Даш! Супермодели из вас Костромичевой, мягко говоря, так себе..Даже Мадонна в свои 62 красивей! Я сам не Бред Питт конечно,но и фоткаться не лезу со своей рожей каждый божый день!" - разразился критическим комментарием один из пользователей сети.

"Мы всем инстаграмом благодарим Вам за то, что не фоткаетесь и не лезете со своей рожей", - резко отреагировала на комментарий Даша.

Поклонники поспешили заверить девушку, что она, как всегда, роскошная и привлекательная.

Обалдеть как вам это идет, Даша, без слов

Шикарная женщина

Великолепный образ!

Это шикарно, Даша

Астафьева с ума сведет просто

Скриншот комментариев

"Утки и гуси были бы способны выдержать холод до сотни градусов ниже нуля, если бы на Земле вообще бывали подобные морозы. А некоторые мои подписчики не могут выдержать эту серию фото... Сочувствуем всей командой", - иронично подписала пару новых кадров певица, намекнув на конфликтную ситуацию.

Напомним, что ранее Даша Асстафьева в комбинезоне-сетке восхитила сексапильными изгибами.