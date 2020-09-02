Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье

Певица свела сеть с ума горячими кадрами
35-летняя певица и модель, экс-звезда мужского глянца Playboy Даша Астафьева умеет выгодно показать свою роскошную фигуру. Артистка часто балует поклонников жаркими кадрами из откровенных фотосессий в пикантных образах. На этот раз красотка примерила один из главных трендов этого сезона - анималистический принт.
В своем Instagram Даша поделилась эффектными кадрами в сексуальном наряде. Она позирует в облегающем леопардовом платье, которое прекрасно подчеркнуло ее точеную фигуру и тонкую талию. А изюминкой дерзкого образа стало пикантное декольте с тонкими бретелями, позволяющее полюбоваться на аппетитный бюст звезды.
Изысканная укладка, яркий макияж с красной помадой и крупные серьги-кольца завершают смелый лук Астафьевой.
"Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?" - с юмором подписала фото Даша.
Даша Астафьева блеснула пышной грудью в "хищном" наряде (фото: instagram.com/da_astafieva)
Фолловеры не смогли пройти мимо и принялись осыпать артистку восторженными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Даша Астафьева вызвала бурное обсуждение в сети фото в чулках и атласном корсете в ретро-образе.