Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица свела сеть с ума горячими кадрами

35-летняя певица и модель, экс-звезда мужского глянца Playboy Даша Астафьева умеет выгодно показать свою роскошную фигуру. Артистка часто балует поклонников жаркими кадрами из откровенных фотосессий в пикантных образах. На этот раз красотка примерила один из главных трендов этого сезона - анималистический принт.

В своем Instagram Даша поделилась эффектными кадрами в сексуальном наряде. Она позирует в облегающем леопардовом платье, которое прекрасно подчеркнуло ее точеную фигуру и тонкую талию. А изюминкой дерзкого образа стало пикантное декольте с тонкими бретелями, позволяющее полюбоваться на аппетитный бюст звезды.

Изысканная укладка, яркий макияж с красной помадой и крупные серьги-кольца завершают смелый лук Астафьевой.

"Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?" - с юмором подписала фото Даша.

Даша Астафьева блеснула пышной грудью в "хищном" наряде (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры не смогли пройти мимо и принялись осыпать артистку восторженными комментариями.

Никогда не нравился леопард, но на вас все смотрится супер!

Он редко, практически никому не идет, опасный материал, сразу может опошлить, из всех на ком его видела, он идет только ирине шейк и вам дарья

Какое же красивое платье... ещё не видела никого, кому леопардовый шёл бы больше... кажется, я влюбилась

Мне только после 40 и начал нравиться

Львиця. люблю такий стиль.

Яка кыцька

Серьги красивые

Шикарная

Клеопатра

Необыкновенно Прекрасна и Сногсшибательна!)

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева вызвала бурное обсуждение в сети фото в чулках и атласном корсете в ретро-образе.