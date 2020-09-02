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Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье

Среда 02 сентября 2020 12:33
Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Певица свела сеть с ума горячими кадрами

35-летняя певица и модель, экс-звезда мужского глянца Playboy Даша Астафьева умеет выгодно показать свою роскошную фигуру. Артистка часто балует поклонников жаркими кадрами из откровенных фотосессий в пикантных образах. На этот раз красотка примерила один из главных трендов этого сезона - анималистический принт.

В своем Instagram Даша поделилась эффектными кадрами в сексуальном наряде. Она позирует в облегающем леопардовом платье, которое прекрасно подчеркнуло ее точеную фигуру и тонкую талию. А изюминкой дерзкого образа стало пикантное декольте с тонкими бретелями, позволяющее полюбоваться на аппетитный бюст звезды.

Изысканная укладка, яркий макияж с красной помадой и крупные серьги-кольца завершают смелый лук Астафьевой.

Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье

"Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?" - с юмором подписала фото Даша.

Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье

Даша Астафьева блеснула пышной грудью в "хищном" наряде (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры не смогли пройти мимо и принялись осыпать артистку восторженными комментариями.

  • Никогда не нравился леопард, но на вас все смотрится супер!
  • Он редко, практически никому не идет, опасный материал, сразу может опошлить, из всех на ком его видела, он идет только ирине шейк и вам дарья
  • Какое же красивое платье... ещё не видела никого, кому леопардовый шёл бы больше... кажется, я влюбилась
  • Мне только после 40 и начал нравиться
  • Львиця. люблю такий стиль.
  • Яка кыцька
  • Серьги красивые
  • Шикарная
  • Клеопатра
  • Необыкновенно Прекрасна и Сногсшибательна!)

Хищная красота: Даша Астафьева засветила роскошный бюст в леопардовом платье

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева вызвала бурное обсуждение в сети фото в чулках и атласном корсете в ретро-образе.

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Новости Украины Даша Астафьеваобразфигура
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