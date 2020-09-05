Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)

Даша Астаф'єва вражає армію своїх шанувальників не тільки своєю ефектною зовнішністю і гарячою сексуальністю, але також ерудицією, освіченістю і тонкою поетичною натурою. Українська 35-річна співачка і модель зовсім недавно блищала в одному з головних трендів сезону, а тепер, надихнувшись початком осені - улюбленої пори поетів і художників, здивувала фанів новим "тематичним" образом.

Артистка і колишня зірка журналу Playboy процитувала в своєму Instagram уривок з твору головного П'єро першої половини ХХ століття Олександра Вертинського "Кокаинетка" і супроводила пост хвилюючими знімками.

Астаф'єва обрала вбрання, що підкреслює її спокусливі форми: білий легкий піджак навстіж повністю відкривав білий топ з чорним "коміром", наче на фраку, а також повітряну чорну спідницю.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная

И я знаю, что крикнув, Вы можете спрыгнуть с ума...

(с) Вертинський", - йдеться у підписі до фото.

Також Даша додала, що її пост присвячується "підписникам з Марса".

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі обсипають артистку і модель компліментами, захоплюються образом, а деякі навіть порівнюють зі знаменитою італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, причому саме на користь Астаф'євої.

Оце шик!

Краса!

Ааааа, знову безсоння через Дашу!

Даша навіть краще Моніки Беллуччі

Меланхолійна осінь, люблю

Ви шикарна жінка! Захоплююся!

Вражає

Фото шикарні, але і Кокаинетка Вертинського не менш шикарна!

Неймовірний образ

Запаморочлива!

Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva

Раніше ми писали про те, що Даша Астаф'єва засвітила розкішний бюст в леопардовій сукні, примірявши один з головних трендів цього сезону.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.