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Умиротворенная Наталья Могилевская заинтриговала философскими размышлениями

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.05.2019 - 15:56
Умиротворенная Наталья Могилевская заинтриговала философскими размышлениями
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники пришли в восторг от мудрости Могилевской

Наталья Могилевская анонсировала своим поклонникам, что вскоре хочет выступить в Харькове со своим тренингом. При этом встреча будет касаться не творческих или музыкальных планов. Наталья будет поднимать важные жизненные вопросы.

Так, украинская певица поделилась с поклонниками своей философской "генеральной мыслью". К примеру, Могилевская отметила, что если вы чувствуете обиду или внутреннюю пустоту, боль или раздражение – какие-то негативные внутренние эмоции – то в первую очередь следует искать проблему в себе.

"Если ты поступаешь верно, в соответствии со своей природой и предназначением, то и ты и окружающие чувствуют себя хорошо, спокойно и радостно. А если ты чувствуешь обиду, боль, раздражение, "праведный гнев", пустоту и прочее, или если остался конфликт или обиженный тобой человек, то ищи, где была твоя ошибка!" – пишет Наталья Могилевская.

Также исполнительница рассказала, что ее выручает в подобных ситуациях.

"То есть, если тебе кажется, что ты на сто процентов прав, но при этом тебя переполняет гнев и возмущение - то знай, то что тебя возмущает, есть в тебе самом, просто ты пока это плохо видишь. Меня эта мысль спасает в трудных ситуациях. Это канат, который вытаскивает из конфликтов и глупых поступков. Я не спокойна – значит, есть на что обратить внимание", - подытожила Наталья.

Также свой пост певица сопроводила очень умиротворенным фото. Могилевская позирует в черном купальнике, лежа на шезлонге. Певица набиралась сил в Шарм-ель-Шейхе.

Наталья Могилевская на отдыхе

Наталья Могилевская на отдыхе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Могилевской поспешили оставить свои отзывы под ее постом:

  • "Мудрый пост!"
  • "Супер! Ральф Валдо Эмерсон "Нравственная философия" хорошо пишет на эту тему"
  • "Это правда, нужно уметь отпускать обиды!
  • "Ви прекрасная! Признаюсь, что раньше не любила Ваше творчество, а теперь очень полюбила!!! Ви стали другой, лучшей!"
  • "Одной просто быть тяжело"
  • "Какая вы Богиня!"
  • "Наталя, Вы прекрасны!"
  • "Вы самая-самая!"

Кстати, до этого Маша Ефросинина откровенно рассказала о черной полосе в жизни. И рассказала, что помогло и продолжает помогать ей бороться со стрессами. 

Напомним, ранее Наталья Могилевская без макияжа засветилась на отдыхе в компании мужчины

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