Маша Ефросинина откровенно о черной полосе в жизни: "В такие моменты люди начинают бухать"

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала о практике и роли медитации в своей жизни

Маша Ефросинина порадовала поклонников очередным полезным постом на тему красоты и здоровья. Отметим, что известная телеведущая и блогер время от времени делится с подписчиками разными полезностями – она рассказывает о своей бьюти-рутине, делится секретами. Новый пост Ефросининой посвящен теме борьбы со стрессами и медитации.

Так, телеведущая отметила, что многие ее поклонницы попросили свою любимицу рассказать о ее медитативной практике. Маша Ефросинина подчеркнула, что больше года она практикует Трансцендентальную Медитацию. Эта практика подошла ей больше всего, так как остальные методики ей не подошли и даже "вызвали недорозумение".

"Трансцендентальная Медитация (ТМ) используется как методика снижения стресса и раскрытия полного потенциала ума (известно, что обыватель его не использует и на половину). Мировая статистика влияния стресса сегодня ужасающая: стресс уносит жизни людей в десятки раз чаще, чем онко заболевания и несчастные случаи. Панические атаки среди молодежи стали такой же нормой, как и зависимость от гаджетов и социопатия", - пишет Ефросинина.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина откровенно рассказала, что в ее жизни был период, когда ни спорт, ни работа, сон или даже дети не помогали ей справиться с черной полосой в жизни. Тогда ведущая решила прибегнуть к медитации.

"Что-то внутри случилось, как короткое замыкание и начало даже физически отравлять. Тогда я еще подумала, что, наверное, в такие моменты люди начинают бухать и употреблять наркотики ... К счастью или к сожалению, многих таких людей я знала лично - практически все они плохо кончили", - объясняет свое состояние Ефросинина.

Далее ведущая перечислила причины, по которым выбрала трансцендентальную медитацию.

Легчайшая техника (вам необходимо только найти своего учителя и пройти пятидневное обучение). Дальше всего лишь уделяете себе два раза по 20 мин. в день! Я, будучи сверх эмоциональным человеком, научилась обретать внутреннее спокойствие и трезвость ума в оценке даже самых сложных ударов от жизни! Медитация дает мне невероятную энергию, которой я могу делиться с десятками тысяч людей. Много не ищите в интернете. Просто в википедии посмотрите - там все исчерпывающе написано.

Напомним, ранее Маша Ефросинина высмеяла Met Gala 2019. Телеведущая опубликовала смешные фото 9-летней давности с Притулой и Педаном.

А до этого Маша Ефросинина раскрыла секреты воспитания счастливой дочки.