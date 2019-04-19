"Ветер в волосах": Могилевская без макияжа поделилась фото с отдыха

Певица уехала в свою любимую Индию
Наталья Могилевская, которая ранее предложила поклонникам угадать, куда она отправилась на отдых, раскрыла интригу - певица уехала в свою любимую Индию, штат Керала. Артистка уже много раз была в этой стране и признавалась, что именно там ей удается перезагрузиться и по-настоящему расслабиться. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько живописных снимков.
На первом фото Наталья запечатлена в одежде в индийском стиле с красным цветком в руке. При этом на ее лице нет ни грамма косметики. По словам знаменитости, именно так и стоит отдыхать - масимально натурально.
"Отдых... Я родилась нагой. Мне комфортна жизнь Натуральная, природная, свободная. Ветер в волосах - вот мой стиль. #nude А ваш?" - написала Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Она также показала свой завтрак с видом на океан и красивые пейзажи с пальмами.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
На еще одном снимке артистка живописно лежит на камнях у воды. На Наталье длинное цветастое платье и солнцезащитные очки, и она счастливо улыбается в объектив.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Подписчики тут же заявили, что Могилевской очень идет натуральность, а также пожелали хорошего отдыха. В их числе оказалась и певица Оля Полякова.
"И наш..., но времени нет...(" - написала "Королева ночи".
Напомним, ранее Наталья Могилевская устроила "модную фотосессию" на контрольной ленте в аэропорту.
Кстати, Влад Яма поразил сеть архивным видео с Натальей Могилевской, где он не только танцует, но и поет.