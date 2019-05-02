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Наталья Могилевская без макияжа засветилась на отдыхе в компании мужчины

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 17:27
Наталья Могилевская без макияжа засветилась на отдыхе в компании мужчины
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица отправилась на майские праздники в теплые края

Популярная певица Наталья Могилевская, как и многие ее коллеги и украинские селебритиз, решила провести майские праздники в теплых краях. Она предупредила поклонников, что, невзирая на релакс и обилие вокруг соблазнов, намерена заниматься спортом и придерживаться правильного питания даже вдали от дома. Певица решила поделиться в Instagram с подписчиками планами на время отпуска в Египте, куда она отправилась отдыхать, остановившись в фешенебельном отеле.

Артистка опубликовала снимок на фоне самолета и заявила, что направляется в потрясающее место. На фото она запечатлена в удобном и комфортном ансамбле: черная свободная футболка с крупной надписью, пальто нараспашку, джинсовые шорты и кожаные сапоги на устойчивом каблуке.

Позже звезда поделилась кадрами, сделанными непосредственно на курорте, где Наталья проведет ближайшие дни, занимаясь йогой, медитируя и придерживаясь диеты. Правда, в теплые края артистка прибыла не одна, а в компании мужчины. Им оказался хореограф Игорь Яременко, с котрым звезда оттачивает свое танцевальное мастерство. Она призналась, что решила не перерывать занятия даже в отпуске.

Наталья Могилевская без макияжа засветилась на отдыхе в компании мужчины

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Игорь и Наталья запечатлены во время экскурсии по территории отеля, где они остановились. Певица показала лицо без макияжа, а сам кадр получился будто бы случайным.

"План на майские такой: йога, диета, медитация, а вечером монтаж концерта "Весна". Нас принимают по-царски! Отель красивый как настоящий дворец! Ps. Вы не ошиблись. Это Игорь Яременко. Мы наши занятия не прерываем даже в отпуске. Осенью снова в тур", - призналась певица.

Наталья Могилевская без макияжа засветилась на отдыхе в компании мужчины

Фото: Наталья Могилевская и Игорь Яременко (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники порадовались за Наталью и пожелали ей продуктивного отдыха, а также попутно оставили комплименты.

"Супер, отличного отдыха", "Настоящая!", "Красивейшая девушка Украины!", "Классного отдыха", "Наташенька, ты супер! Так держать", "Натали, вы классно выглядите, свежа как майская роза", "Наталья! Вы Молодец!", "Наташа, какая диета, Вы и так хорошо выглядите!" - заверили певицу комментаторы.

Напомним, что Наталья Могилевская развеселила забавным фото в прозрачной фатиновой юбке.

Кстати, Наталья Могилевская показала селфи без макияжа, сделанное во время путешествия  в Индию.

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