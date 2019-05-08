Умиротворена Наталя Могилевська заінтригувала філософськими роздумами

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники прийшли в захват від мудрості Могилевської

Наталя Могилевська анонсувала своїм шанувальникам, що незабаром хоче виступити в Харкові зі своїм тренінгом. При цьому зустріч буде стосуватися не творчих або музичних планів. Наталя буде піднімати важливі життєві питання.

Так, українська співачка поділилася з шанувальниками своєю філософською "генеральною думкою". Приміром, Могилевська зазначила, що якщо ви відчуваєте образу або внутрішню порожнечу, біль або роздратування – якісь негативні внутрішні емоції – то в першу чергу слід шукати проблему в собі.

"Якщо ти чиниш правильно, у відповідності зі своєю природою і призначенням, то і ти і оточуючі відчувають себе добре, спокійно і радісно. А якщо ти відчуваєш образу, біль, подразнення, "праведний гнів", порожнечу й інше, або якщо залишився конфлікт або ображена тобою людина, то шукай, де була твоя помилка!" – пише Наталя Могилевська.

Також виконавиця розповіла, що її виручає в подібних ситуаціях.

"Тобто, якщо тобі здається, що ти на сто відсотків правий, але при цьому тебе переповнює гнів і обурення - то знай, що тебе обурює, є в тобі самому, просто ти поки це погано бачиш. Мене ця думка рятує у важких ситуаціях. Це канат, який витягує з конфліктів і дурних вчинків. Я не спокійна – значить, є на що звернути увагу", - підсумувала Наталія.

Також свій пост співачка супроводила дуже умиротвореним фото. Могилевська позує в чорному купальнику, лежачи на шезлонгу. Співачка набиралася сил в Шарм-ель-Шейху.

Наталя Могилевська на відпочинку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Могилевської поспішили залишити свої коментарі під постом:

"Мудрий пост!"

"Супер! Ральф Валдо Емерсон "Моральна філософія" добре пише на цю тему"

"Це правда, потрібно вміти відпускати образи!

"Ви прекрасна! Зізнаюся, що раніше не любила Вашу творчість, а тепер дуже покохала!!! Ви стали іншою, кращою!"

"Однієї просто бути важко"

"Яка ви Богиня!"

"Наталя, Ви прекрасні!"

"Ви сама-сама!"

До речі, до цього Маша Єфросиніна відверто розповіла про чорну смугу в житті. І розповіла, що допомогла і продовжує допомагати їй боротися зі стресами.

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська без макіяжу засвітилася на відпочинку в компанії чоловіка.