Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии

Певица с удовольствием выступает в роли модели
Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева увлекается также и модными трнедами- артистка руководит своим концепт-стором, где предлагает стильную и яркую одежду корейских брендов. Она предпочитает спортивный стиль и с удовольствием сама выступает в роли модели и демонстрирует все преимущества подобных образов.
Так, на своей странице в Instagram Надя поделилась забавной и веселой фотосессией в очередном модном look'е. Дорофеева примерила темные лосины с белой полоской сбоку и интересным принтом и объемный черный худи, а дополнила образ черными кроссовками на белой подошве.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
При этом во время съемки артистка явно веселилась - она много улыбалась и принимала забавные позы, а ее волосы эффектно развевались на ветру. К слову, аутфит был предоставлен всемирно известной маркой спортивной одежды.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Еще один волшебный день", - прокомментировала исполнительница.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписчикам очень понравился эффектный образ Нади и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева восхитила ярким образом в одной только футболке. "Яркие цвета - ярче жизнь”, - считает солистка “Время и Стекло”.
Ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. Певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.
Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.