В платье и штанах-юбке: Надя Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева продемонстрировала, как всегда, безупречное чувство стиля

Надя Дорофеева буквально засыпала поклонников новыми ультра стильными образами на лето. Отметим, что украиская исполнительница не только является солисткой группы "Время и Стекло", но также активно реализовывает себя в fashion-сфере. У Дорофеевой есть свой магазин одежды и бренд. Более того, певица также сотрудничает с украинскими дизайнерами, о чем сообщает своим поклонникам.

И вот, многомиллионная армия поклонников Дорофеевой дождалась от своей любимицы серию новых стильных выходов.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала новое фото, на котором демонстрирует стильную новинку сезона. На певице – оригинальные укороченные джинсы голубого цвета, украшенные… кружевной юбкой. Смотрится такое сочетание очень необычно.

Свой образ Дорофеева дополнила босоножками с прозрачными вставками. А также обычной белой футболкой.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А вот в разделе сториз Надя показала еще больше деталей. К примеру, певица подчеркнула, что новенькие штаны-юбка – это теперь ее новая любовь. Кстати, свой оригинальный лук Дорофеева также дополнила не менее необычной плетеной сумочкой со смайликами из бисера.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Более того, Дорофеева показала еще три образа. На этот раз все три – в платьях. Поначалу Надя покружила в объемном белом платье с баской и оборками. Под платье певица надела синий топ.

Из такой же серии – объемное синее платье. Еще один наряд – черное платье-пиджак с массивными пуговицами. Смотрится очень элегантно.

Стильная Надя Дорофеева в обновках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Monatik зажгли босиком на дне рождения друга. Звездный дуэт исполнил свой хит "Глубоко" в необычном исполнении. К примеру, музыка была немного замедлена, а Дима Монатик даже пел под гитару. Кстати, на звездную вечеринку также пришли Потап и Настя Каменских, Владимир Дантес и Ирина Горовая.

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка. Однако не уточнила, какая именно и для чего. Так что поклонникам остается ждать раскрытие интриги.