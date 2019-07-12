Усміхнена Дорофєєва показала стильний спортивний look в забавній фотосесії

Співачка із задоволенням виступає в ролі моделі
Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва захоплюється також і модними трнедами - артистка керує своїм концепт-стором, де пропонує стильний і яскравий одяг корейських брендів. Вона віддає перевагу спортивному стилю і з задоволенням сама виступає в ролі моделі і демонструє всі переваги подібних образів.
Так, на своїй сторінці в Instagram Надя поділилася цікавою і веселою фотосесією в черговому модному look'у. Дорофєєва приміряла темні лосини з білою смужкою збоку і цікавим принтом і об'ємний чорний худі, а доповнила образ чорними кросівками на білій підошві.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
При цьому під час зйомки артистка явно веселилася - вона багато посміхалася і приймала забавні пози, а її волосся ефектно майоріло на вітрі. До речі, аутфит був наданий всесвітньо відомою маркою спортивного одягу.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Ще один чарівний день", - прокоментувала співачка.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Підписникам дуже сподобався ефектний образ Наді і вони поспішили залишити свої захоплені відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва захопила яскравим образом в одній тільки футболці. "Яскраві кольори - яскравіше життя", - вважає солістка "Время и Стекло".
Раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. Співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.
До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.