"Солнышко наше": Надя Дорофеева восхитила ярким образом в одной только футболке

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева продолжает удивлять стильными экспериментами

Надя Дорофеева продолжает восхищать поклонников своими супер яркими и стильными образами. Отметим что солистка группы “Время и Стекло” увлекается не только музыкой, но также и Fashion-трендами. Украинская исполнительница руководит своим концепт-стором, где предлагает одежду корейских брендов. Конечно же, Дорофеева выступает и в роли модели своего магазина. Певица с удовольствием примеряет яркие образы и делятся с поклонниками стильным вдохновением.

Так на своей Инстаграм-странице Дорофеева опубликовала целую серию сочных снимков, на которых позирует в невероятно ярком образе. На Дорофеевой очень объемное платье-футболка кислотно желтого оттенка. На футболке видим забавный мультяшный принт. Свой образ Дорофеева дополнила массивными белыми кроссовками. Кстати, отметим что это любимая обувь украинской певицы. Дорофеева достаточно часто публикует фото на которых позирует именно в белых кроссовках.

Не менее оригинальной и молодежной получилась и прическа исполнительницы. Волосы заплетены в мелкие косички А в косичках видим металлические кольца - это еще один ультра тренд причесок этого лета.

Макияж исполнительница не менее яркий, чем весь образ в целом. Сделан он с акцентом на кислотные желтые тени. В целом получилось невероятно ярко и современно.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На серии фотографий Надя демонстрирует свой образ с различных ракурсов.

“Яркие цвета - ярче жизнь”, - вдохновленно подписала снимки солистка “Время и Стекло”.

Тем временем поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под новым постом.

“Солнышко наше”

“Твоя улыбка сводит меня с ума”

“Ваууу, мне так нрав эти колечки в волосах”

“Яркая бомбочка”

“Как можно быть такой красивой”

“Ты такая прекрасная”

“Какая же ты красивая”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. Певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.