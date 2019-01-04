Украинская Джоли: соблазнительная Слава Каминская "засветила" роскошное декольте

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица предстала перед поклонниками в очень соблазнительном образе, отдав предпочтение красному цвету

Украинская певица и участница популярного дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская предстала пеед поклонниками в дерзком образе, "засветив" внушительное деколье. Отвествующими кадрами звезда поделилась в Instagram.

В коротком видео артистка сидит за столом в эффектном красном платье по фигуре, а ее праздничный макияж с акцентом на губы вызвал у поклонников ассоциации с голливудском красоткой Анджелиной Джоли.

Сама же певица призналась, что надевает нарядные вещи не так часто, предпочитая в повседневной жизни более практичным.

"Нарядилась в наряд для девочек. Так редко это бывает. На память оставлю в ленте", - отметила она.

Поклонники по достоинству оценили соблазнительный образ исполнительницы, о чем сообщили ей в комментариях.

"Не знаю, Слава, для Вас это комплимент или нет, но Вы вылитая Джоли в ее лучшие годы", "Слава ты как всегда, выглядишь потрястно", "На Джоли похожа", "Красивая очень", "Ого! Красивая нереально!", - делились своим мнением подписчики звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Как стало известно из комментариев артистки в InstaStories, она приехала на польский горнолыжный курорт Арламув ради выступления на фестивале «Весело», организованном студией "95 Квартал". Пока Слава сидела за столиком с гостями, на сцене выступал Владимир Зеленский с коллегами, показывая юмористические номера.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Также в афише мероприятия можно увидеть и других украинских звезд: Ирину Билык, группы "ТІК" и "Беz Обмежень".

Напомним, что ранее Слава Каминская из группы "НеАнгелы" похвасталась своим спортивным супругом Эдгаром Каминским, который, несмотря на погодные условия и праздники, занимается на улице.

К слову, Слава Каминская показала себя в "голом" платье, которое лишь подчеркнуло ее стройные формы и дало возможность поклонникам расмотреть нижнее белье знаменитости.

Ранее участница группы "НеАнгелы" рассказала, за что полюбила декабрь и какой подарок преподнес ей этот месяц пять лет назад.

Видео: РБК-Украина