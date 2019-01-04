ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинская Джоли: соблазнительная Слава Каминская "засветила" роскошное декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2019 - 16:40
Украинская Джоли: соблазнительная Слава Каминская "засветила" роскошное декольте
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица предстала перед поклонниками в очень соблазнительном образе, отдав предпочтение красному цвету

Украинская певица  и участница популярного дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская предстала пеед поклонниками в дерзком образе, "засветив" внушительное деколье. Отвествующими кадрами звезда поделилась в Instagram.

В коротком видео артистка сидит за столом в эффектном красном платье по фигуре, а ее праздничный макияж с акцентом на губы вызвал у поклонников ассоциации с голливудском красоткой Анджелиной Джоли.

Сама же певица призналась, что надевает нарядные вещи не так часто, предпочитая в повседневной жизни более практичным.

"Нарядилась в наряд для девочек. Так редко это бывает. На память оставлю в ленте", - отметила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Поклонники по достоинству оценили соблазнительный образ исполнительницы, о чем сообщили ей в комментариях.

"Не знаю, Слава, для Вас это комплимент или нет, но Вы вылитая Джоли в ее лучшие годы", "Слава ты как всегда, выглядишь потрястно", "На Джоли похожа", "Красивая очень", "Ого! Красивая нереально!", - делились своим мнением подписчики звезды.

Украинская Джоли: соблазнительная Слава Каминская &quot;засветила&quot; роскошное декольтеУкраинская Джоли: соблазнительная Слава Каминская &quot;засветила&quot; роскошное декольте

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Как стало известно из комментариев артистки в InstaStories, она приехала на польский горнолыжный курорт Арламув ради выступления на фестивале «Весело», организованном студией "95 Квартал". Пока Слава сидела за столиком с гостями, на сцене выступал Владимир Зеленский с коллегами, показывая юмористические номера.

 

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

 Также в афише мероприятия можно увидеть и других украинских звезд: Ирину Билык, группы "ТІК" и "Беz Обмежень".

Напомним, что ранее Слава Каминская из группы "НеАнгелы" похвасталась своим спортивным супругом Эдгаром Каминским, который, несмотря на погодные условия и праздники, занимается на улице.

К слову, Слава Каминская показала себя в "голом" платье, которое лишь подчеркнуло ее стройные формы и дало возможность поклонникам расмотреть нижнее белье знаменитости.

Ранее участница группы "НеАнгелы" рассказала, за что полюбила декабрь и какой подарок преподнес ей этот месяц пять лет назад.

Видео: РБК-Украина

"Дельфин и Русалка": Слава и Вика из "НеАнгелов" поразили вечерними образами Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь