"Этими руками качает грудь": Слава Каминская похвасталась спортивным мужем

Фото: Слава Каминская с супругом (instagram.com/slava_kaminska)

Певица показала, как ее супруг активно занимается спортом на открытом воздухе

Украинская певица и участница известной группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала своего спортивного мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского, который стойко занимается физическими упражнениями на открытом воздухе. Соответствующие кадры она разместила в "историях" Instagram.

Мужчина в светлом спортивном костюме подходит в турнику и начинает отжиматься на руках. Стоит отметить, что спортивный снаяряд находится прямо на открытой террасе квартиры.

Фото: Эдгар Каминский (instagram.com/babaslavka)

"Эдгар Анатольевич, приступайте к станку. Когда хирург не на работе, он качает руки, которыми потом качает грудь", - прокомментировала артистка на камеру действия мужа.

Фото: Эдгар Каминский (instagram.com/babaslavka)

Также она поставила Эдгара в пример кумовьям, ведь, невзирая на праздники, он поддерживает спортивную форму.

"Любимым кумовьям на заметку. А вы, небось, оливье едите", - в шутку отметила Слава по ту сторону камеры.

Фото: Эдгар Каминский (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» покрасовалась в прозрачном платье, "засветив" изысканное белье. Снимки в пикантном наряде она сделала во время примерки в шоу-руме своей подруги, украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Ранее солистка группы «НеАнгелы» рассказала, за что полюбила декабрь. Она растрогала поклонников подробностями своего знакомства с тогда еще будущим мужем.

К слову, Слава Каминская показала модный зимний образ. Фанам понравилась не только стильная верхняя одежда звезды, но и ее шикарный огромный балкон, на котором позировала знаменитость.

Видео: РБК-Украина