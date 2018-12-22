"Пять лет назад я полюбила декабрь": Слава из "НеАнгелов" поделилась романтическим воспоминанием

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица в очередной раз призналась в любви мужу

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с подписчиками романтическим воспоминанием, которое навевает ей декабрь. Исполнительница сообщила, что именно в декабре, пять лет назад она встретила и полюбила своего мужа - Эдгара Каминского, который, как известно, работает пластическим хирургом.

Артистка в очередной раз призналась в любви к супругу и опубликовала фотографию, на которой она находится в положении. Снимок она показала на своей страничке в Instagram.

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Ровно пять лет назад я полюбила декабрь и все, что в нем происходит. 22 декабря 2013 года я встретила свою новую жизнь в лице @edgar_kaminskyi - самого лучшего мужчину и замечательного отца для наших детей,( которые тоже родились в декабре)Спасибо тебе за многое, даже, когда я сильно злюсь, я ни на секунду не перестаю любить тебя", - откровенно написала Каминская под фото.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Отметим, что фанаты звезды пришли в восторг от такой откровенности звезды. Они написали ей множество комплиментов и теплых слов.

"Вы - умница", - отреагировала martunyk_oli.

"Пусть так будет всегда!!!!P.S. Уверена что @edgar_kaminskyi тоже любит декабрь", - написала lana_lanochka.

"С годовщиной вашу семью. Процветания и уважения", - поздравила anuta_fit.

"Вы нереальные!Будьте всю жизнь так влюблены и счастливы", - прокомментировала diana_roumila.

"Как же я люблю эту съемку! Вы прекрасны, желаю вашей паре гармонии в отношениях и искренних чувств любви", - написала kate_kondratieva.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Интересно, что муж Славы - Эдгар Каминский также не забыл про декабрь и опубликовал пост со своим воспоминанием в своем Instagram.

"Сегодня, ровно 5 лет назад, в 12:00, в зимний холодный декабрьский день, рыжая девушка, представившись певицей, попросила меня "плеснуть" пепси в ее стакан... Мимолетный момент. Ее взгляд наблюдал, как я уверенно наполняю емкость, а после удаляюсь из кабинета клиники пластической хирургии, куда звезда украинского шоу-бизнеса была приглашена, чтобы оценить возможности современной эстетической косметологии. Этот день мог бы исчезнуть из моей памяти и я бы никогда не написал об этой случайной минутной встрече на 8-ми квадратных метрах, если бы не настойчивость или азарт рыжеволосой певицы....22 декабря 2013 года я окончательно подтвердил факт присутствия в нашей жизни случайностей, которые всего за одну минуту, на нескольких квадратных метрах, после трех озвученных фраз, меняют судьбы людей. Иногда нас посещают мысли: "А вот если бы…" Но, потом приходит понимание того, что все эти "если бы" неуместны, ведь у нас есть наше настоящее и будущее. Разве это не главное? Люблю сильно. 22.12.2013", - написал Эдгар.

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Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом, показав новую теплую обновку.