Слава Каминская в "голом" платье показала нижнее белье

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Участница дуэта "НеАнгелы" позировала в откровенном наряде от украинского дизайнера

Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская "засветила" белье в прозрачном платье от украинского дизайнера и своей подруги Эльвиры Гасановой. Соответствующие кадры появились в Instagram-"историях" звезды.

На видео артистка красуется в "голом" платье, которое идеально подчеркивает изгибы ее стройной фигуры.

Оказалось, что в бутик украинского дизайнера исполнительница ходила не сама, а в компании популярной телеведущей Леси Никитюк. Знаменитости не только присматривали себе новые наряды, но и обменивались острыми шутками, позабавив подписчиков.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Кроме того, Леся также не удержалась от примерки откровенного платья – сквозь прозрачную ткань было отчетливо видно ее черное белье.

Напомним, что ранее Слава Каминская рассказала романтическую историю знакомства со своим мужем Эдгаром Каминским, которая произошла пять лет назад в декабре.

Также Слава Каминская позабавила оригинальной подписью к совместному фото со своей коллегой по дуэту "НеАнгелы" Викторией. Со свойственной ей иронией артистка назвала их тандем на импровизированной красной дорожке "дельфином и русалкой".

Кроме того, "НеАнгелы" представили новую композицию о личном под названием "Папа". Это откровенная исповедь Славы Каминской о непростых отношениях с родным человеком, которая затронула сердца поклонников группы.

Видео: РБК-Украина