Українська Джолі: спокуслива Слава Камінська "засвітила" розкішне декольте

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка постала перед шанувальниками у дуже спокусливому образі, віддавши перевагу червоному кольору

Українська співачка і учасниця популярного дуету «НеАнгели» Слава Камінська постала пеед шанувальниками у відвертому образі, "засвітивши" деколье. Отвествующими кадрами зірка поділилася в Instagram.

У короткому відео артистка сидить за столом в ефектній червоній сукні по фігурі, а її святковий макіяж з акцентом на губи викликав у шанувальників асоціації з голлівудському красунею Анджеліною Джолі.

Сама ж співачка зізналася, що надягає нарядні речі не так часто, надаючи перевагу в повсякденному житті більш практичним.

"Вбралася в сукню для дівчаток. Так рідко це буває. На пам'ять залишу в стрічці", - зазначила вона.

Шанувальники по достоїнству оцінили спокусливий образ виконавиці, про що повідомили їй в коментарях.

"Не знаю, Слава, для Вас це комплімент чи ні, але Ви вилита Джолі в її кращі роки", "Слава ти як завжди, виглядаєш потрястно", "схожа На Джолі", "дуже Красива", "Ого! Красива нереально!" - ділилися думками передплатники зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Як стало відомо з коментарів артистки в InstaStories, вона приїхала на польський гірськолижний курорт Арламув заради виступу на фестивалі «Весело», організованого студією "95 Квартал". Поки Слава сиділа за столиком з гостями, на сцені виступав Володимир Зеленський з колегами, показуючи гумористичні номери.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Також в афіші заходу можна побачити і в інших українських зірок: Ірину Білик, групи "ТІК" та "Беz Обмежень".

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська з групи "НеАнгели" похвалилася своїм спортивним чоловіком Едгаром Камінським, який, незважаючи на погодні умови і свята, займається на вулиці.

До речі, Слава Камінська показала себе в "голій" сукні, яка лише підкреслила її стрункі форми і дала можливість шанувальникам розглянути білизну знаменитості.

Раніше учасниця групи "НеАнгели" рассказала за що полюбила грудень і який подарунок підніс їй цей місяць п'ять років тому.

Відео: РБК-Україна