Украинская Джей Ло: Настя Каменских в пикантном боди и "зефирной" накидке произвела фурор

На юбилее программы "Светская жизнь" в ботаническом саду имени Гришко побывало много звезд - в том числе и Настя Каменских. 33-летняя певица вызвала настоящий фурор своим дерзким и пикантным образом, который во всех деталях показала в Instagram.

Артистка появилась на публике в эффектном полупрозрачном черном боди-комбинезоне, который плотно обтянул соблазнительные изгибы ее аппетитной фигуры. Наряд декорирован прозрачными силиконовыми вставками, а также белыми полосками, будто у зебры.

Роскошный аутфит Каменских также дополнила воздушной розовой накидкой из тюли в пол, вызывая ассоциации с розовой зефиркой.

Пышные кудри Настя собрала в высокий хвост, а также сделала макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула выразительными стрелками. На ногах у звезды - черные ботильоны на устойчивом каблуке, также декорированные силиконовыми вставками.

Настя Каменских ошеломила пикантным луком на концерте в Киеве (фото: instagram.com/kamenskux)

"Поздравляю @svitsketv с 15-ти летием! Была рада посетить такую классную вечеринку в честь этого события, поздравить любимую @kosadcha, команду «Світського Життя» и подарить им свои #Elefante и #Обіцяю. Было нереально круто", - поделилась впечатлениями Каменских.

Восхищенные фолловеры рассыпались в комплиментах в комментариях.

Хотяра

ШИКАРНАЯ

Настя совершенство

Какая красотка

Какая причёска

Какая женщина, я наверно подумаю о смене ориентации ,ты чистый кайф ,горячая Анастейша

OMG такая красивая,стильная просто шикарная

Вы как всегда Фееричны!

Шикарная наша королева

Нереальна

Сама ДжейЛо бы позавидовала Вам

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала, как вышла сухой из воды и поразила поклонников.