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Украинская Джей Ло: Настя Каменских в пикантном боди и "зефирной" накидке произвела фурор

Автор: Lite

Певица поразила эффектным луком на юбилее шоу "Светская жизнь"

На юбилее программы "Светская жизнь" в ботаническом саду имени Гришко побывало много звезд - в том числе и Настя Каменских. 33-летняя певица вызвала настоящий фурор своим дерзким и пикантным образом, который во всех деталях показала в Instagram.

Артистка появилась на публике в эффектном полупрозрачном черном боди-комбинезоне, который плотно обтянул соблазнительные изгибы ее аппетитной фигуры. Наряд декорирован прозрачными силиконовыми вставками, а также белыми полосками, будто у зебры.

Роскошный аутфит Каменских также дополнила воздушной розовой накидкой из тюли в пол, вызывая ассоциации с розовой зефиркой.

Пышные кудри Настя собрала в высокий хвост, а также сделала макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула выразительными стрелками. На ногах у звезды - черные ботильоны на устойчивом каблуке, также декорированные силиконовыми вставками.

Настя Каменских ошеломила пикантным луком на концерте в Киеве (фото: instagram.com/kamenskux)

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"Поздравляю @svitsketv с 15-ти летием! Была рада посетить такую классную вечеринку в честь этого события, поздравить любимую @kosadcha, команду «Світського Життя» и подарить им свои #Elefante и #Обіцяю. Было нереально круто", - поделилась впечатлениями Каменских.

Восхищенные фолловеры рассыпались в комплиментах в комментариях.

  • Хотяра
  • ШИКАРНАЯ
  • Настя совершенство
  • Какая красотка
  • Какая причёска
  • Какая женщина, я наверно подумаю о смене ориентации ,ты чистый кайф ,горячая Анастейша
  • OMG такая красивая,стильная просто шикарная
  • Вы как всегда Фееричны!
  • Шикарная наша королева
  • Нереальна
  • Сама ДжейЛо бы позавидовала Вам

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала, как вышла сухой из воды и поразила поклонников.

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