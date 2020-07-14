Вышла сухой из воды: эффектно появившуюся из бассейна Каменских сравнили с ведьмой

Певица поразила сверхъестественными способностями на ярком видео
33-летняя Настя Каменских знает, как поразить и восхитить своих поклонников. Кроме стильных луков и полезных советов о красоте и похудении, певица балует фанов зажигательными танцами и жаркими фото в купальнике. Однако на новом видео в своем Instagram артистка и вовсе ошеломила сверхъестественными способностями!
В ярком ролике Настя показала, как в буквальном смысле выходит сухой из воды. На видео певица будто бы выпрыгивает из бассейна, после чего ловит на лету свою шляпу и появившиеся из ниоткуда солнцезащитные очки и идет на камеру, пританцовывая. При этом на ней длинное светлое платье с соблазнительным декольте, которое осталось совершенно сухим.
"Как вам такая эффект появление?", - кокетливо подписала свое видео Каменских.
Настя Каменских эффектно появилась сухой из воды (видео: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры артистки пришли в полный восторг от такого фокуса, а некоторые даже в шутку сравнили ее с ведьмой.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась фото в ярком купальнике и сетчатой тунике.