Забота о себе: Настя Каменских поделилась тренировкой для стройного и подтянутого тела

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица отметила, что заботиться о своем теле и здоровье очень важно

Настя Каменских на карантине устроила целый марафон полезных постов - певица каждый день делилась с поклонниками советами по красоте и здоровью, а также устраивала онлайн-тренировки для проработки разных зон. Сейчас времени у нее стало меньше, однако артистка все равно старается почаще мотивировать фанов на работу над собой. Звезда рассказывает о том, как поддерживает фигуру, которую также с удовольствием демонстрирует.

Так, на свежем фото Настя предстала в одном лишь бежевом нижнем белье, восхищая точеной талией и длинными стройными ногами. Артистка напомнила всем о важности спорта и активности в жизни - ведь они в первую очередь являются проявлением заботы о своем здоровье и теле.

Настя Каменских похвасталась фигурой в нижнем белье (фото: instagram.com/kamenskux)

"Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье", - написала Каменских.

33-летняя певица надеется, что у нее получается заряжать мотивацией и поддерживать своих поклонников, которые хотят стать здоровее и красивее.

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"И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу. Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама! Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки!" - поделилась Настя.

Настя Каменских мотивирует фанатов на занятия спортом (фото: instagram.com/kamenskux)

Нон-стоп кардио вместе с Каменских, которое рассчитано на тренировку всего тела, делая его стройным и подтянутым:

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась фото в ярком купальнике и сетчатой тунике.