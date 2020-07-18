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Українська Джей Ло: Настя Каменських в пікантному боді та "зефірній" накидці викликала фурор

Автор: Lite

Співачка вразила ефектним луком на ювілеї шоу "Світське життя"

На ювілеї програми "Світське життя" в ботанічному саду імені Гришка побувало багато зірок - в тому числі і Настя Каменських. 33-річна співачка викликала справжній фурор своїм зухвалим і пікантним образом, який у всіх деталях показала в Instagram.

Артистка з'явилася на публіці в ефектному напівпрозорому чорному боді-комбінезоні, який щільно обтягнув спокусливі вигини її апетитної фігури. Наряд декорований прозорими силіконовими вставками, а також білими смужками, ніби у зебри.

Розкішний аутфит Каменських також доповнила повітряною рожевою накидкою з тюлі в підлогу, викликаючи асоціації з рожевою зефіркою.

Пишні кучері Настя зібрала у високий хвіст, а також зробила макіяж з акцентом на очі, які підкреслила виразними стрілками. На ногах у зірки - чорні ботильйони на стійкому каблуці, також декоровані силіконовими вставками.

Настя Каменських приголомшила пікантним луком на концерті в Києві (фото: instagram.com/kamenskux)

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"Вітаю @svitsketv з 15-ти річчям! Була рада відвідати таку класну вечірку в честь цієї події, привітати улюблену @kosadcha, команду «Світського Життя» та подарувати їм свої #Elefante і #Обіцяю. Було нереально круто", - поділилася враженнями Каменських.

Захоплені фолловери розсипалися в компліментах в коментарях.

  • Хотяра
  • ШИКАРНА
  • Настя досконалість
  • Яка красуня
  • Яка зачіска
  • Яка жінка, я напевно подумаю про зміну орієнтації ,ти чистий кайф ,гаряча Анастейша
  • OMG така красива,стильна просто шикарна
  • Ви як завжди Феєричне!
  • Шикарна наша королева
  • Нереальна
  • Сама ДжейЛо б позаздрила Вам

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала, як вийшла сухою з води, і вразила шанувальників.

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