"Украинская Беллуччи": Ольга Фреймут поразила элегантностью и откровенностью в одном фото

Фреймут позирует в коротком топе в бельевом стиле
Ольга Фреймут не так и часто, в отличие от многих своих коллег, балует поклонников новыми фото и видео. Украинская телеведущая в этом плане отличается крайне избирательным подходом. Но время от времени Фреймут делится очень стильными и изысканными образами. Не стал исключением и один из неданих выходов ведущей.
Так, на своей instagram-страничке Фреймут поделилась кадром из своей недавней фотосессии. Ведущая позирует в элегантном брючном костюме нежного пудрового оттенка. Пиджак накинут на плечи. При этом Фреймут сидит в машине и смотрит куда-то в даль, утонченно облокотившись подбородком в руку.
Образ Фреймут дополняет короткий белый топ в бельевом стиле, который подчеркивает декольте телеведущей. Из аксессуаров – часы, лаконичная подвеска и серьги. Волосы собраны в аккуратную прическу.
Стильная Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Кроме того, свой новый пост Ольга Фреймут сопроводила мудрым рассуждением современного философа.
"Если хочешь, чтобы подруга помнила о твоем дне рождения - сначала вспомни о ее именинах. Если хочешь, чтобы мужчина написал тебе сообщение - сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор - сначала выключи свой телевизор. Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуйй". Геним Суним - самый известный философ социальных сетей, книга "Все увидишь, когда притормозишь", - цитирует Фреймут.
Подписчики Ольги также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:
Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia
Скриншот поста: instagram.com/freimutolia
Напомним, ранее Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe. Ведущая провела мастер-класс в Луцке.
Также до этого Фреймут поделилась своими правилами стиля. К примеру, по слоам Ольги, стильным является наряд без срока действия.