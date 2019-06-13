"Украинская Беллуччи": Ольга Фреймут поразила элегантностью и откровенностью в одном фото

Ольга Фреймут не так и часто, в отличие от многих своих коллег, балует поклонников новыми фото и видео. Украинская телеведущая в этом плане отличается крайне избирательным подходом. Но время от времени Фреймут делится очень стильными и изысканными образами. Не стал исключением и один из неданих выходов ведущей.

Так, на своей instagram-страничке Фреймут поделилась кадром из своей недавней фотосессии. Ведущая позирует в элегантном брючном костюме нежного пудрового оттенка. Пиджак накинут на плечи. При этом Фреймут сидит в машине и смотрит куда-то в даль, утонченно облокотившись подбородком в руку.

Образ Фреймут дополняет короткий белый топ в бельевом стиле, который подчеркивает декольте телеведущей. Из аксессуаров – часы, лаконичная подвеска и серьги. Волосы собраны в аккуратную прическу.

Стильная Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Кроме того, свой новый пост Ольга Фреймут сопроводила мудрым рассуждением современного философа.

"Если хочешь, чтобы подруга помнила о твоем дне рождения - сначала вспомни о ее именинах. Если хочешь, чтобы мужчина написал тебе сообщение - сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор - сначала выключи свой телевизор. Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуйй". Геним Суним - самый известный философ социальных сетей, книга "Все увидишь, когда притормозишь", - цитирует Фреймут.

Подписчики Ольги также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

"Оля, Вы – нереальная. В эпоху накаченных губ, постоянного культа пятой точки в камеру и абсолютной однотипности внешности (нереально отличить одну от второй), Вы - абсолютно другая и настоящая. Я так рада, что в Украине есть такие примеры"

"Мне нравится, когда Оля в интелегентном стиле одета, красивые длинные платья или костюм без откровенностей... Это именно ее изюминка и то, чего не хватает в нынешней женщине"

"Шикарное фото!"

"Какая же красивая"

"Абсолютно с Вами согласна, мы является примером для своей семьи"

"Моника Беллуччи украинского масштаба. Живая, настоящая, женственная. Просто обожнюю"

"Обожаю вас, читаю что-то новенькое и каждый раз в восторге!"

"Оля, красотка, некоторые и в 30 так не выглядят. Шикарная женщина"

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Скриншот поста: instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe. Ведущая провела мастер-класс в Луцке.

Также до этого Фреймут поделилась своими правилами стиля. К примеру, по слоам Ольги, стильным является наряд без срока действия.