ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Никакого эпатажа": Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля

Lite » Мода 06.06.2019 - 09:48
"Никакого эпатажа": Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая отдает предпочтение элегантности и уместности

Известная телеведущая Ольга Фреймут известна своей сдержанностью в одежде - ее по праву можно назвать приверженцем классического стиля, она даже выпускала книгу и советы для "настоящих леди". На своей странице в Instagram знаменитость решила поделиться с поклонниками своими правилами стиля, которые оказались довольно краткими, но четкими.

Теледива опубликовала снимок в эффектном брючном костюме бежевого цвета и с красивой прической и поведала, по каким принципам она одевается.

&quot;Никакого эпатажа&quot;: Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Мои правила стиля:  

  • Одежда должна отвечать погоде и случаю. Однотонность является красивым фоном Вашему личику.  
  • Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда прячется желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество.
  • Одежда должна быть по размеру. Слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно. Большой - неряшливо.
  • Выбираю одежду из натуральных тканей.
  •  Стильным является наряд без срока действия. Платья ношу по 10 лет. Считаю безответственным покупать платья каждый сезон", - поделилась Фреймут.

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы - многие назвали Ольгу иконой стиля, хотя некоторым ее брюки показались слишком длинными. Другие обратили ее внимание на то, что не у всех есть достаточно денег, чтобы следовать подобным правилам.

  • "Цікаво, а зручно в таких довгих брюках як на фото?"
  • "Дуже мудре правило "відповідати погоді і нагоді", лиш потрібно ще додати - і гаманцю. А гаманець у більшості із нас пустий, худий і голодний, ні тобі доляра, ні єврика. І посилає наш гаманець нас... у секонд.І шукаємо ми там і Максмару і Зару, з панського плеча Європи"
  • "А почему нельзя покупать платье каждый сезон? Очень многое, что мне нравилось раньше, я бы не надела сейчас)"
  • "Якісь штанки такі довгі, то тепер так модно?"
  • "Превосходны как всегда!"
  • "Не в кожного хватить грошей на такі наряди! Олю! не забувайте! Україна не Європа, де елегантні плаття купують за копійки!"
  • "Как красиво гармонирует цвет костюма с тоном кожи"
  • "Вам дуже личить і колір і фасон"
  • "Нашій молодиці все до лиця!"
  • "Дуже подобається Ваш стиль"
  • "Штани задовгі.... А так ікона стилю..."
  • "Олечка, побольше делитесь своими советами, они очень поучительны"
  • "Простите пожалуйста, я очень положительно к вам отношусь,но вы написали что большое- не аккуратно....у вас брючки по длине не великоваты?) А в целом вам очень идёт))"

Напомним, Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей со звездой популярного шоу.

До этого Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото. Телеведущая показала нежное фото, позируя на кровати. На Оле - летнее синее платье. Фреймут выглядит счастливой. 

Также Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.

"Украинская Клеопатра": Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье Неужели Танцы со звездами? Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей
Новости Украины Ольга Фреймутведущаястиль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь