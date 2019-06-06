"Никакого эпатажа": Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая отдает предпочтение элегантности и уместности

Известная телеведущая Ольга Фреймут известна своей сдержанностью в одежде - ее по праву можно назвать приверженцем классического стиля, она даже выпускала книгу и советы для "настоящих леди". На своей странице в Instagram знаменитость решила поделиться с поклонниками своими правилами стиля, которые оказались довольно краткими, но четкими.

Теледива опубликовала снимок в эффектном брючном костюме бежевого цвета и с красивой прической и поведала, по каким принципам она одевается.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Мои правила стиля:

Одежда должна отвечать погоде и случаю. Однотонность является красивым фоном Вашему личику.

Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда прячется желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество.

Одежда должна быть по размеру. Слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно. Большой - неряшливо.

Выбираю одежду из натуральных тканей.

Стильным является наряд без срока действия. Платья ношу по 10 лет. Считаю безответственным покупать платья каждый сезон", - поделилась Фреймут.

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы - многие назвали Ольгу иконой стиля, хотя некоторым ее брюки показались слишком длинными. Другие обратили ее внимание на то, что не у всех есть достаточно денег, чтобы следовать подобным правилам.

"Цікаво, а зручно в таких довгих брюках як на фото?"

"Дуже мудре правило "відповідати погоді і нагоді", лиш потрібно ще додати - і гаманцю. А гаманець у більшості із нас пустий, худий і голодний, ні тобі доляра, ні єврика. І посилає наш гаманець нас... у секонд.І шукаємо ми там і Максмару і Зару, з панського плеча Європи"

"А почему нельзя покупать платье каждый сезон? Очень многое, что мне нравилось раньше, я бы не надела сейчас)"

"Якісь штанки такі довгі, то тепер так модно?"

"Превосходны как всегда!"

"Не в кожного хватить грошей на такі наряди! Олю! не забувайте! Україна не Європа, де елегантні плаття купують за копійки!"

"Как красиво гармонирует цвет костюма с тоном кожи"

"Вам дуже личить і колір і фасон"

"Нашій молодиці все до лиця!"

"Дуже подобається Ваш стиль"

"Штани задовгі.... А так ікона стилю..."

"Олечка, побольше делитесь своими советами, они очень поучительны"

"Простите пожалуйста, я очень положительно к вам отношусь,но вы написали что большое- не аккуратно....у вас брючки по длине не великоваты?) А в целом вам очень идёт))"

Напомним, Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей со звездой популярного шоу.

До этого Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото. Телеведущая показала нежное фото, позируя на кровати. На Оле - летнее синее платье. Фреймут выглядит счастливой.

Также Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.