"Українська Беллуччі": Ольга Фреймут вразила елегантністю і відвертістю в одному фото

Ольга Фреймут не так і часто, на відміну від багатьох своїх колег, балує шанувальників новими фото і відео. Українська телеведуча в цьому плані відрізняється вкрай виборчим підходом. Але час від часу Фреймут ділиться дуже стильними і вишуканими образами. Не став винятком і один з неданих виходів ведучої.

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут поділилася кадром зі своєї нещодавньої фотосесії. Ведуча позує в елегантному брючному костюмі ніжного пудрового відтінку. Піджак накинутий на плечі. При цьому Фреймут сидить в машині і дивиться кудись у далечінь, витончено спершись підборіддям на руку.

Образ Фреймут доповнює короткий білий топ в білизняному стилі, який підкреслює декольте телеведучої. З аксесуарів – годинник, лаконічна підвіска і сережки. Волосся зібране в акуратну зачіску.

Стильна Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Крім того, свій новий пост Ольга Фреймут супроводила мудрим міркуванням сучасного філософа.

"Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження – спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення – спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор – спершу вимкни свій телевізор. Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій." Генім Сунім - найвідоміший філософ соціальних мереж, книга "се побачиш, коли пригальмуєш", - цитує Фреймут.

Підписники Ольги також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Оля, Ви – нереальна. В епоху накачаних губ, постійної культу п'ятої точки в камеру і абсолютної однотипності зовнішності (нереально відрізнити одну від другої), Ви - абсолютно інша і справжня. Я так рада, що в Україні є такі приклади"

"Мені подобається, коли Оля в інтелігентному стилі одягнена, красиві довгі плаття або костюм без відвертостей... Це саме її родзинка і те, чого не вистачає в нинішній жінці"

"Шикарне фото!"

"Яка ж красива"

"Абсолютно з Вами згодна, ми є прикладом для своєї сім'ї"

"Моніка Беллуччі українського масштабу. Жива, справжня, жіночна. Просто обожнюю"

"Обожнюю вас, читаю щось новеньке і щоразу в захваті!"

"Оля, красуня, деякі і в 30 так не виглядають. Шикарна жінка"

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia

Скріншот поста: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe. Ведуча провела майстер-клас в Луцьку.

Також до цього Фреймут поділилася своїми правилами стилю. Приміром, за слова Ольги, стильним є наряд без терміну дії.