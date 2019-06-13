"Українська Беллуччі": Ольга Фреймут вразила елегантністю і відвертістю в одному фото

Фреймут позує в короткому топі в білизняному стилі
Ольга Фреймут не так і часто, на відміну від багатьох своїх колег, балує шанувальників новими фото і відео. Українська телеведуча в цьому плані відрізняється вкрай виборчим підходом. Але час від часу Фреймут ділиться дуже стильними і вишуканими образами. Не став винятком і один з неданих виходів ведучої.
Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут поділилася кадром зі своєї нещодавньої фотосесії. Ведуча позує в елегантному брючному костюмі ніжного пудрового відтінку. Піджак накинутий на плечі. При цьому Фреймут сидить в машині і дивиться кудись у далечінь, витончено спершись підборіддям на руку.
Образ Фреймут доповнює короткий білий топ в білизняному стилі, який підкреслює декольте телеведучої. З аксесуарів – годинник, лаконічна підвіска і сережки. Волосся зібране в акуратну зачіску.
Стильна Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Крім того, свій новий пост Ольга Фреймут супроводила мудрим міркуванням сучасного філософа.
"Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження – спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення – спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор – спершу вимкни свій телевізор. Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій." Генім Сунім - найвідоміший філософ соціальних мереж, книга "се побачиш, коли пригальмуєш", - цитує Фреймут.
Підписники Ольги також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia
Скріншот поста: instagram.com/freimutolia
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe. Ведуча провела майстер-клас в Луцьку.
Також до цього Фреймут поділилася своїми правилами стилю. Приміром, за слова Ольги, стильним є наряд без терміну дії.