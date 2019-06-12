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Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Lite » Мода 12.06.2019 - 18:31
Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая провела мастер-класс в Луцке

Ольга Фреймут, которая часто восхищает своими женственными и стильными нарядами, посетила Луцк, где дала свой мастер-класс. Конечно же, ведущая и на этот раз восхитила выбором образа - она блистала на мероприятии в длинном платье молочного цвета от Chloe. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга дополнила элегантный лук босоножками темного цвета на танкетке и с массивными застежками. Интересной деталью образа также являются нарисованные на платье фигуры лошадей.

Фреймут поделилась своими воспоминаниями об этом городе.

"Повертаюся додому з Луцька. Місто приємних спогадів. Саме тут ми з командою Ревізор вперше зняли рекордну кількість ревізій. А сьогодні тут відбулася моя "Ревізія життя". Плаття @chloe", - написала телезвезда.

Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

В комментариях к снимку поклонники Ольги выразили свое восхищение ее образом и стилем, а также поблагодарили за встречу.

  • "Ой, які конячки!"
  • "Красивая Оля ,красивое платье!"
  • "Олічка, дякую за майстер клас, ви неймовірна"
  • "Платье супер"
  • "Супер платье. Вам очень идёт. Какая вы красотка"
  • "Ви маєте гарний вигляд"
  • "Образ просто образец"
  • "Плаття неймовірне. Спеціально для Олі Коник))"
  • "Дуже гарне плаття. І Ви, Олю"

Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Стильный выход: Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут в стильном наряде похвасталась своей белоснежной репутацией.

Ранее 37-летняя Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.

Также мы писали о том, что Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.

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