Уколы красоты: Оля Полякова призналась, к каким процедурам прибегает

"Королева ночи" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова может похвастаться цветущей внешностью, шикарной фигурой и ярким стилем. Как рассказала сама певица, ей в этом очень помогает правильное питание, спорт и массажи. Но это не все - звезда призналась, что все же прибегает к некоторым инъекционным процедурам. О своих уколах красоты она рассказала журналистам канала "Украина".

По словам Поляковой, она делает только определенные инъекции, чтобы избавиться от морщин, а все остальное у нее от природы.

"Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс. Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Его колют в лоб, чтобы не появлялись морщины. А другого я не делаю",

– заверила Оля.

Оля Полякова призналась, что колет ботокс (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка отметила, что всегда хорошо выглядеть ей помогают плотный график, правильное питание и активная жизнь. И такой подход дает свои результаты, ведь на съемочной площадке – на столичном Житнем рынке люди реагировали на артистку, как на праздник! Певица даже в шутку сказала, что пришло время создавать свою общину.

"Люди всегда на меня реагируют, как на чудо в их жизни! Я думаю, мне надо сделать какую-то секту или что-то такое, куда люди будут приходить и молиться уже по-настоящему", – шутливо прокомментировала Полякова.

Оля Полякова привыкла быть в центре внимания (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Ранее мы писали о том, что 15-летняя дочь Поляковой с ярким макияжем и массивными цепями поразила поклонников дерзким модельным образом.

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