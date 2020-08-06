С ярким макияжем и массивными цепями: дочь Поляковой сразила дерзким модельным образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

15-летняя Маша профессионально позировала перед объектвом фотографа

Машу Полякову считают копией знаменитой мамы Оли Поляковой. Девочка унаследовали от артистки внешность и высокий рост, она пробует свои силы в модельном бизнесе, имеет опыт работе на подиуме и съемках, а также мечтает связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Так, 15-летняя красавица показала эффектный фотосет с экстравагантным макияжем и украшениями.

На фото дочь "Королевы ночи" позирует в короткой черной юбке, майке с бретелями-цепями и белой рубашке с коротким рукавом. В качестве украшений она предпочла массивную цепи, усыпанную камнями. Отдельно стоит сказать об оригинальном макияже юной модели – широкие размашистые стрелки и насыщенные салатовые тени на внутреннем уголке глаза.

Маша принимает эффектные позы перед объективом фотографа, а съемки проходят с различных ракурсов.

Маша Полякова показала эффектный фотосет в смелом образе (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девушки не удержались и оставили комплименты для нее в комментариях.

Ты звезда

Машенька, ты просто космос!

Фотографии бомба, вся в мамочку красотку

Ты шикарная девочка!

Красивая

Ты просто бомба

Вы прекрасны

Суперова

Скриншот комментариев

Кстати, Маша Полякова показала ногу в гипсе и рассказала, как получила травму во время романтического свидания с любимым по имени Андрей. Также она впервые засветила лицо бойфренда, ведь раньше прятала его от поклонников.