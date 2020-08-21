Уколи краси: Оля Полякова зізналася, до яких процедур вдається

"Королева ночі" українського шоу-бізнесу Оля Полякова може похвалитися квітучою зовнішністю, шикарною фігурою і яскравим стилем. Як розповіла сама співачка, їй у цьому дуже допомагає правильне харчування, спорт і масажі. Але це не все - зірка зізналася, що все ж вдається до деяких ін'єкційних процедур. Про свої уколи краси вона розповіла журналістам каналу "Україна".

За словами Полякової, вона робить тільки певні ін'єкції, щоб позбутися від зморшок, а все інше в неї від природи.

"Я колю тільки ботокс. Я хочу розповісти людям, що це таке, адже вони думають, що всі ці щоки і жахливі губи – це ботокс. Ні! Ботокс – це те, що блокує м'язи. Його колють у лоб, щоб не з'являлися зморшки. А іншого я не роблю", – запевнила Оля.

Оля Полякова зізналася, що коле ботокс (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка наголосила, що завжди добре виглядати їй допомагають щільний графік, правильне харчування і активне життя. І такий підхід дає свої результати, адже на знімальному майданчику – на столичному Житньому ринку люди реагували на артистку, як на свято! Співачка навіть жартома сказала, що прийшов час створювати свою громаду.

"Люди завжди на мене реагують, як на диво в їх житті! Я думаю, мені треба зробити якусь секту або щось таке, куди люди будуть приходити і молитися вже по-справжньому", – жартівливо прокоментувала Полякова.

Оля Полякова звикла бути в центрі уваги (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Раніше ми писали про те, що 15-річна дочка Полякової з яскравим макіяжем і масивними ланцюгами вразила шанувальників зухвалим модельним образом.

Також нещодавно сама поп-зірка підкорила рідкісними фото зі своєю красунею мамою.