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Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Среда 05 августа 2020 15:48
Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Певица трогательно поздравила любимую маму с днем рождения

Популярная певица Оля Полякова порадовала поклонников редкими семейными кадрами. Мама артистки Светлана 5 августа празднует день рождения и в честь этого звезда опубликовала в Instagram целую серию фото с ней.

На некоторых снимках Оля запечатлена со своей мамой еще в детстве и юности.

Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамойКак сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Также есть фото из недавней фотосессии, на которых "Королева ночи" и ее родительница в нежных воздушных платьях позируют в обнимку.

Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамойКак сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамойКак сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Полякова трогательно поздравила маму с днем рождения и пожелала ей долгих лет жизни.

"Моя прекрасная любимая мамочка! С днём рождения!!!! Какая же ты красивая , добрая, фея, как же мне повезло, что именно ты ,дала мне жизнь, за что благодарю тебя неистово! Хочу что бы ты была здорова, энергична, чтобы твоё тело и разум служили тебе исправно, будь счастлива моя девочка , а ты именно девочка , в любом возрасте! Хочу что бы ты была рядом до моего 100 летия)))" - написала певица.

Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фолловеры артистки присоединились к пожеланиям и отметили, что у нее очень красивая и молодая мама и они смотрятся, будто сестры.

  • Оля, у вас дуже красива, молода мама! Вітаю від щирого серця
  • Поздравляю Вашу маму!
  • У Вас очень красивая мама ))) Здоровья
  • З Днем народження! Олічка, ви з мамою, як дві сестрички! Красуні!
  • Крепкого здоровья и долголетие вашей маме это самое дорогое в жизни это мама
  • Невероятно красивая мама! Здоровья, счастья, энергии и любви вашей девочке!!!
  • Оля, я вами восхищаюсь, Здоровье вам и вашей маме!!!!
  • Очень красивая мама! С Днём Рождения! теперь понятно в кого Вы такая...
  • Вы очень красивые женщины! Как будто вас в концентрате красоты в детстве искупали)
  • Какая молодая у Вас мама. Очень красивые девчонки, вы

Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Скриншот комментариев

Ранее откровенная Оля Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек.

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Новости Украины певецОля Полякова
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