Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Певица трогательно поздравила любимую маму с днем рождения
Популярная певица Оля Полякова порадовала поклонников редкими семейными кадрами. Мама артистки Светлана 5 августа празднует день рождения и в честь этого звезда опубликовала в Instagram целую серию фото с ней.
На некоторых снимках Оля запечатлена со своей мамой еще в детстве и юности.
Также есть фото из недавней фотосессии, на которых "Королева ночи" и ее родительница в нежных воздушных платьях позируют в обнимку.
Полякова трогательно поздравила маму с днем рождения и пожелала ей долгих лет жизни.
"Моя прекрасная любимая мамочка! С днём рождения!!!! Какая же ты красивая , добрая, фея, как же мне повезло, что именно ты ,дала мне жизнь, за что благодарю тебя неистово! Хочу что бы ты была здорова, энергична, чтобы твоё тело и разум служили тебе исправно, будь счастлива моя девочка , а ты именно девочка , в любом возрасте! Хочу что бы ты была рядом до моего 100 летия)))" - написала певица.
Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фолловеры артистки присоединились к пожеланиям и отметили, что у нее очень красивая и молодая мама и они смотрятся, будто сестры.
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Ранее откровенная Оля Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек.