Как сестрички: Оля Полякова покорила редкими фото со своей красавицей мамой

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица трогательно поздравила любимую маму с днем рождения

Популярная певица Оля Полякова порадовала поклонников редкими семейными кадрами. Мама артистки Светлана 5 августа празднует день рождения и в честь этого звезда опубликовала в Instagram целую серию фото с ней.

На некоторых снимках Оля запечатлена со своей мамой еще в детстве и юности.

Также есть фото из недавней фотосессии, на которых "Королева ночи" и ее родительница в нежных воздушных платьях позируют в обнимку.

Полякова трогательно поздравила маму с днем рождения и пожелала ей долгих лет жизни.

"Моя прекрасная любимая мамочка! С днём рождения!!!! Какая же ты красивая , добрая, фея, как же мне повезло, что именно ты ,дала мне жизнь, за что благодарю тебя неистово! Хочу что бы ты была здорова, энергична, чтобы твоё тело и разум служили тебе исправно, будь счастлива моя девочка , а ты именно девочка , в любом возрасте! Хочу что бы ты была рядом до моего 100 летия)))" - написала певица.

Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фолловеры артистки присоединились к пожеланиям и отметили, что у нее очень красивая и молодая мама и они смотрятся, будто сестры.

Оля, у вас дуже красива, молода мама! Вітаю від щирого серця

Поздравляю Вашу маму!

У Вас очень красивая мама ))) Здоровья

З Днем народження! Олічка, ви з мамою, як дві сестрички! Красуні!

Крепкого здоровья и долголетие вашей маме это самое дорогое в жизни это мама

Невероятно красивая мама! Здоровья, счастья, энергии и любви вашей девочке!!!

Оля, я вами восхищаюсь, Здоровье вам и вашей маме!!!!

Очень красивая мама! С Днём Рождения! теперь понятно в кого Вы такая...

Вы очень красивые женщины! Как будто вас в концентрате красоты в детстве искупали)

Какая молодая у Вас мама. Очень красивые девчонки, вы

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